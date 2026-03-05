Inscripción virtual para el examen de residencias en hospitales de PBA

Con el objetivo de fortalecer el ingreso y la permanencia de las y los residentes y profesionales en distintas disciplinas y especialidades, el Ministerio de Salud de la Provincia presenta el programa “Eres Bonaerense” para entrar al Sistema de Residencias, una vez al año, mediante concurso público y abierto.

Las residencias son una formación de posgrado intensiva en servicio que articulan estudio y trabajo, y se desarrolla en efectores públicos provinciales y municipales de los distintos niveles de atención, así como también en establecimientos privados que cuenten con convenio con la cartera de Salud.

¡Llega ERES Bonaerense! 📚 El examen para ingresar a las residencias de la provincia de Buenos Aires.



📝 La inscripción será virtual durante el mes de marzo y el examen se rendirá de forma presencial en junio. pic.twitter.com/aa3B0CrDc4 — Escuela de Gobierno en Salud (@escdegobierno2) February 25, 2026

Según se informó, el “ERES Bonaerense” constituye una política sanitaria definida por la Provincia para capacitar profesionales de manera integral. Tiene como objetivo “dar respuesta a la complejidad de los problemas de salud de la población, y promueve un modelo de atención y cuidado con perspectiva de derechos”.

El Ministerio define cada año los cargos a concursar en residencias básicas, articuladas y posbásicas, en función de las necesidades sociosanitarias bonaerenses. Esta información será publicada oportunamente de acuerdo con el cronograma del concurso.

El concurso público y abierto se rige por el Reglamento del ERES Bonaerense 2026 y tiene como modalidad de ingreso un examen presencial que se realizará en diferentes sedes dentro de la provincia de Buenos Aires. Permitirá elaborar un orden de selección para adjudicar los cargos de especialidades y disciplinas, de acuerdo a la titulación, formación de base y vacantes disponibles.

Las y los interesados deberán anotarse de forma virtual y rendirán el examen de ingreso a mitad de año. Cabe destacar que el mismo es compatible con la participación en concursos de residencias de otras jurisdicciones. Para más información, las y los interesados pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected] o visitar la web https://www.ms.gba.gov.ar/escuela/residencias/.