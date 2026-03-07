Vuelve a funcionar el tren entre Tigre y Belgrano C

Con más de 29 kilómetros de vías renovadas y 120 kilómetros de cables de señalamiento tendido, las obras en la línea Mitre continúan a buen ritmo. En este sentido, el ramal Tigre volverá a prestar servicio, desde el domingo 1 de marzo hasta el 7 de marzo, entre Tigre y Belgrano C y a partir del 8 de marzo, circulará con recorrido completo.

En tanto que, los ramales Bartolomé Mitre y José León Suárez continuarán limitados hasta Belgrano R hasta el sábado 7 de marzo inclusive para completar las pruebas necesarias que permitirán la vuelta del servicio a la terminal porteña de Retiro con mayor seguridad y mejoras en las frecuencias.

De esta forma, los tres ramales de la línea Mitre quedarán circulando con recorrido completo a partir del 8 de marzo.

Según se informó, se trata de obras fundamentales y urgentes que forman parte del Plan de Acción de la Emergencia Ferroviaria y tienen como objetivo mejorar las condiciones de seguridad operacional en las que circula el servicio.

Se prevé que, con el avance de la obra, el ramal Tigre reducirá aproximadamente 10 minutos el tiempo de viaje para mitad de año; mientras que para fines de 2026, el recorrido podría efectuarse en 17 minutos menos de lo que se emplea actualmente para unir Retiro y la terminal bonaerense.

Desde el domingo 1 de marzo los tres ramales funcionarán limitados hasta Belgrano para poder completar las pruebas y capacitaciones necesarias que permitan una vuelta del servicio más segura y con mejores velocidades.

En este sentido, se realizarán sobre las vías nuevas pruebas del sistema de señalización con formaciones vacías que permitirán definir el esquema de operación con la infraestructura renovada.

Por su parte, la obra de renovación de vías en el ramal Tigre continuará ejecutándose por la noche para afectar lo menos posible el servicio.

En lo que respecta a las tareas de modernización del ingreso de trenes a Retiro, que se encuentra en su etapa final, continuará una semana más (entre el 1 y 7 de marzo) para ejecutar las pruebas con el personal de señalamiento, conductores y finalizar las capacitaciones necesarias.

Hasta el momento se han renovado integralmente 29 kilómetros de vías en el ramal Tigre, se produjo el recambio de vías en 13 cuadros de estación, se intervinieron 16 pasos a nivel y se mejoraron 12 puentes y alcantarillas de la traza.

Por su parte, la obra del nuevo ingreso de trenes a Retiro alcanzó un 88 % de avance y se encuentra en su etapa final, que requiere la instalación del último equipamiento y el traspaso de la tecnología del señalamiento antiguo al renovado sistema.

Este proceso necesitó de la desconexión del sistema existente y la conexión del nuevo, periodo en el que no fue posible que circulen trenes por los riesgos que implican en la operación.

En ese sentido, se avanzó en la instalación de señales, cables y sistema en el Cabín de Empalme Maldonado para hacer el “vuelco” al nuevo sistema. Además, durante esta etapa se continúa trabajando en la capacitación del personal sobre la nueva infraestructura.

