El presidente de la Rural niega que la carne esté cara: “Bajó el consumo por un tema cultural”

El presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, negó que el consumo interno de la carne vacuna tenga que ver con los sistemáticos aumentos en sus precios.

“No hay que horrorizarse porque dicen que la carne está muy cara y por eso bajó el consumo”, planteó el referente de la Mesa de Enlace.

En este sentido, afirmó en declaraciones a Radio Rivadavia que “el consumo bajó porque culturamente viene bajando el consumo de carne vacuna”.

“Cuando yo era chico, hace 30-40 años comíamos 70-75 kilos por habitante por año, hoy roza los 50 ¿Es por qué está cara la carne? No no, no va por ahí, va por un tema cultural”, arguyó Pino.

Cuando se lo consultó sobre si la caída en el mercado interno no tenía que ver con el precio de los cortes, el titular de la SRA insistió con la cuestión “cultural” ya que “aumentó el consumo de de pollo, el consumo de cerdo y hay un cambio de hábitos, por supuesto”.

