“La moribunda”, vigente clásico de Urdapilleta-Tortonese

El jueves 5 de marzo, a las 20.30 horas, vuelve La moribunda, un clásico del teatro nacional con dirección de Malena Miramontes Boim en Ítaca Complejo Teatral.

La obra escrita e interpretada por Alejandro Urdapilleta y Humberto Tortonese se estrenó originalmente en la mítica sala El Morocco del circuito teatral independiente hacia fines de 1997 en homenaje de la dupla actoral al gran Batato Barea.

La moribunda explora el dolor en un juego interior - exterior opresivo y hostil. La muerte acecha mientras una de las hermanas agoniza. El humor negro y el grotesco son las lanzas fundamentales de una puesta que bucea en el dolor y en la finitud desde una estética queer y camp (kitsch, artificial) que recurre a la ironía y al desborde en el gesto teatral.

Casi 30 años después de aquel estreno que sacudió la escena, la dupla de actores integrada por Darío Serantes (Karen) y Juan Rutkus (Kara), con dirección de Malena Miramontes Boim, regresan con una puesta aguda que interpela al público desde el contexto actual.

En una casa convertida en refugio, dos hermanas —Kara y Karen— sobreviven al encierro mientras su hermana mayor, Kiri, agoniza en el cuarto de arriba. Afuera, una guerra indeterminada; adentro, la descomposición de todo lo conocido. El dolor extremo dialoga con el universo de la fantasía protagonizado por vedettes, playas, melodramas y ópera.

Su directora comenta que “La moribunda expone con el filo del grotesco y el devenir de la ternura los modos de sobrevivir de dos mujeres ante una realidad devastadora”.

“La imaginación, la risa y el deseo construyen el refugio perfecto para La moribunda que, a lo largo del tiempo, se ha convertido en un clásico del teatro argentino, en una voz inclasificable que se resiste al olvido y que aún interpela al público con su potencia política y estética”, concluye Miramontes Boim.

Entre el grotesco, el delirio y la ternura, La moribunda explora la fragilidad humana, el artificio como escudo y el amor como única salvación posible.

Las funciones en el tablado de Hamahuaca 4027 serán los jueves de marzo y de abril a las 20.30 horas, con localidades disponibles en Alternativa Teatral.

