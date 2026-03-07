Pablo Alborán: nuevo single y shows en Argentina

Pablo Alborán estrena “Algo de mí”, una canción pop que llega tras la reciente publicación de su último álbum, KM0, certificado Disco de Oro en España.

Con este lanzamiento, el malagueño abre una nueva etapa sonora marcada por la energía y la celebración.

“Algo de mí” es una de las composiciones más vitalistas y pegadizas de su repertorio reciente: un tema pop, impulsado por una producción vibrante y un estribillo demoledor que promete convertirse en uno de los momentos más coreados de su directo.

Producida por el propio artista junto a D3llano, la canción refleja la madurez creativa de Alborán, combinando su sensibilidad melódica con una apuesta rítmica más expansiva. El resultado es un tema que equilibra emoción y fuerza, manteniendo intacta la identidad del artista mientras explora nuevos matices en su sonido.

El lanzamiento de “Algo de mí” consolida el excelente momento que vive el artista tras el éxito de KM0, un álbum que ha sido recibido con entusiasmo por público y crítica, y que incluye canciones como “Clickbait”, carta de presentación del proyecto, la emotiva balada que da título al disco y otros temas que han ampliado su universo creativo.

El esperado Global Tour KM0 ya es una realidad. Tras anunciar su regreso a los escenarios el pasado mes de marzo, coincidiendo con el lanzamiento de “Clickbait”, Pablo Alborán confirmó una ambiciosa gira que recorrerá numerosos países de América y Europa, además de las principales ciudades de España.

Con “Algo de mí”, Pablo Alborán no solo amplía el universo de KM0, sino que ofrece un adelanto del espíritu que marcará esta nueva gira: intensidad, luz y una conexión directa con el público que lo ha acompañado desde el inicio de su carrera.

En nuestro país, se estará presentando este jueves 5 de marzo en el Movistar Arena de Buenos Aires (entradas agotadas) y el sábado 7 en el Quality Arena de Córdoba, con localidades a la venta.

