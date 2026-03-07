Masiva marcha en rechazo a la reforma laboral: “Los focos de conflicto se van a multiplicar”

Este viernes se realiza una importante movilización en rechazo a la reforma laboral del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU) que integran ATE, UOM, Aceiteros, Aeronáuticos y más de 100 sindicatos de todas las centrales obreras.

“Van a votar una ley incendiaria. Los focos de conflicto se van a empezar a multiplicar en todo el territorio nacional. Intentan aprobar una norma que favorecerá los despidos masivos y pondrá en riesgo la paz social”, apuntó Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE nacional.

Asimismo, indicó que “hoy es un día bisagra para la historia de nuestro país. Estamos frente al mayor retroceso que se recuerde en materia de legislación laboral. Debieran rechazar esta iniciativa, y si comprando voluntades la logran aprobar, el Gobierno tiene que saber que no la podrá aplicar”.

En el marco del paro estatal, por estas horas solo se garantizan guardias mínimas en hospitales y únicamente atención de urgencia en centros asistenciales de niños, adolescentes y adultos mayores.

Además se ven afectados los servicios de recolección de residuos, auxiliares de educación, guardia urbana, migraciones, los controles sanitarios en puertos y aduanas del Senasa, radiooperadores de medios públicos, personal de manejo de incendios forestales, agentes de tránsito, controladores aéreos, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), migraciones y mantenimiento de plantas nucleares, como así también los servicios públicos en provincias y municipios, entre otros.

Del mismo modo, sólo se garantizan vuelos sanitarios y de Estado por parte de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), PAMI y ANSeS atienden únicamente emergencias.

