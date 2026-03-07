Revelan que Pichetto se reunió con Cristina: “El peronismo tiene que perdonarse”

En las últimas horas salió a la luz un encuentro entre el diputado nacional Miguel Ángel Pichetto y la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, con el objetivo de poner fin a un histórico distanciamiento y comenzar a delinear desafíos del peronismo.

La reunión se produjo el martes 25 de febrero en el departamento de San José 1.111, donde Cristina cumple prisión domiciliaria tras su condena en la Causa Vialidad.

Según trascendió, la exmandataria y el excandidato a vicepresidente de Mauricio Macri coincidieron en la unificación del peronismo, bajo el anhelo de construir un espacio de un “centro nacional”.

El objetivo central es avanzar hacia un frente electoral para elecciones de 2027, y reforzar el perfil opositor al gobierno libertario de Javier Milei.

Luego del encuentro, el legislador rionegrino –quien ha objetado irregularidades en la sentencia judicial de CFK, participó de un acto político donde confirmó públicamente el acercamiento y dejó una sugestiva frase.

“El peronismo tiene que perdonarse”, fue la reflexión de Pichetto, que resonó fuerte en las bases peronistas.