Kicillof tildó a Milei de “vende patria” y volvió a quejarse por la quita de recursos

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, encabezó este viernes una reunión con representantes del sector turístico y hotelero en el municipio de General Pueyrredon. Fue en el Gran Hotel Provincial, junto a los ministros de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; de Seguridad, Javier Alonso; el intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera; el presidente del Banco Provincia, Juan Cuattromo; y el concejal Gustavo Pulti.

En ese marco, Kicillof afirmó: “Argentina es el único país del mundo donde el Estado nacional no solo no apoya al sector turístico, sino que además hace todo lo posible para destruirlo”. “Mientras los gobiernos a nivel global desarrollan acciones proteccionistas e industrialistas para mantener el empleo local, acá intentan erradicarlo: nunca en la historia se vio un proyecto tan vende patria como este”, agregó.

“Este modelo no funciona, ya destruyó 300.000 puestos de trabajo: estamos marchando aceleradamente a la precarización de la sociedad y a la destrucción de la clase media”, remarcó el Gobernador. “En la Provincia vamos a contramano de ese proyecto que favorece a muy pocos y lo demostramos con herramientas y políticas destinadas a los pequeños y medianos empresarios”, subrayó Kicillof. “No nos creamos que esta era la única salida para Argentina, estamos convencidos de que existe otro camino: es con salarios dignos, mercado interno, trabajo y producción nacional como el país puede desarrollarse”, destacó.

Del encuentro participaron más de 50 empresarios y referentes del sector hotelero, gastronómico, de recreación y de viajes y turismo, para analizar las medidas del Gobierno nacional y su repercusión en las distintas ramas del rubro. En ese marco, Costa remarcó: “Día a día vemos el cierre de fábricas, unidades productivas, comercios y distintos proyectos que habían apostado por la Argentina: por eso, estos encuentros que visibilizan la preocupante realidad de cada sector son fundamentales para diseñar nuevas acciones y políticas que acompañen a la producción y al empleo bonaerense”.

Al respecto Cuattromo subrayó: “Desde el Banco Provincia apoyamos a quienes apuestan por el país, por eso en estos últimos cuatro años otorgamos $ 48.000 millones de pesos en crédito”. “Como banca pública ponemos primero en la balanza el impulso a los productores y a los y las trabajadoras bonaerenses”, agregó.

“Desde el Ministerio de Seguridad también hemos trabajado fuertemente para lograr la mejor temporada posible en este contexto: desplegamos el enorme operativo de Sol a Sol y enviamos nuevos móviles y motos para reforzar el patrullaje en el municipio de General Pueyrredon”, subrayó Alonso.

Asimismo, Barrera sostuvo: “La reducción de la rentabilidad y la pérdida de poder adquisitivo impactan directamente en nuestras economías locales: espacios como este son fundamentales para fortalecer estrategias entre los municipios, la Provincia y los sectores productivos”. En tanto, Pulti remarcó: “A pesar de los enormes recortes que sufrió la provincia de Buenos Aires por parte del Gobierno nacional, agradecemos que siempre estuvieron presentes en la ciudad de Mar del Plata para dar respuestas y soluciones concretas”.

Durante la jornada, Kicillof inauguró la sala que alberga el nuevo tomógrafo entregado en diciembre al Hospital Interzonal General de Agudos Dr. Oscar Alende. En tanto, el ministro de Salud, Nicolás Kreplak, recorrió el Hospital Materno Infantil Don Victorino Tetamanti, donde también se está instalando un nuevo tomógrafo que estará pronto en funcionamiento. Con una inversión total de US$ 1.418.000, estos equipos permiten resolver diagnósticos dentro de la institución, evitando derivaciones y tiempos de espera para los pacientes.

Al respecto, Kicillof remarcó: “Hicimos una inversión muy grande para traer equipamiento de primer nivel a este hospital, hay solo tres tomógrafos con esta tecnología en todo Latinoamérica: este equipamiento nos permite brindar nuevas prestaciones para salvar o mejorar vidas”. “Aunque el gobierno de Javier Milei nos asfixie y nos haya quitado ilegalmente recursos por más de $ 15 billones, en la Provincia vamos a seguir haciendo nuestro máximo esfuerzo para mejorar la calidad de la salud pública bonaerense”, concluyó.