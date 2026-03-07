Ante los “magros salarios”, diputada reclamó un “debate profundo” sobre la realidad de los maestros

A tres días del comienzo del ciclo lectivo, que en la provincia de Buenos Aires se verá afectado por un paro docente, la diputada radical Priscila Minnaard pidió un debate concreto sobre la situación de los maestros.

El próximo lunes 2 de marzo, las clases no iniciarán en territorio bonaerense, a raíz de la medida de fuerza anunciada por los gremios en disconformidad con el aumento salarial propuesto por el gobierno de Axel Kicillof.

“El magro salario que perciben nuestros maestros vuelve a estar en agenda ante la cercanía del inicio de clases”, puntualizó Minnaard.

Sin relato, abordando la problemática en todas sus dimensiones pic.twitter.com/S4JiiGyJkR — Priscila Minnaard (@PriscilaMinn) February 27, 2026

A través de una publicación en su cuenta de X, se hizo de un reciente estudio que corrobora el bajo nivel de los ingresos docentes en la provincia.

“Es imperioso dar un debate profundo sobre la situación de los docentes, especialmente en la Provincia”, graficó la legisladora de la Sexta Sección.

Por completar, pidió que la discusión pública sea “sin relato”, sino “abordando la problemática en todas sus dimensiones”.