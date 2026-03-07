El Senado sancionó la Ley Penal Juvenil: La edad de imputabilidad baja a 14 años

La Cámara de Senadores de la Nación sancionó este viernes la Ley Penal Juvenil que reduce a 14 años la edad de imputabilidad para menores que incurren en conductas delictivas.

Durante la votación en general, el proyecto cosechó 44 voluntades afirmativas, 27 rechazos y una abstención.

“Delito de adulto, pena de adulto”, fue el argumento central de La Libertad Avanza durante el debate parlamentario.

La Cámara alta aprobó el proyecto que reforma el régimen penal juvenil y endurece penas para los menores que delinquen. El oficialismo obtuvo un nuevo triunfo político antes de tratar la…

Entre los puntos salientes de la reforma, la pena máxima es hasta 15 años de prisión para delitos graves, con posibilidad de libertad condicional tras cumplir dos tercios de la condena.

“No importa la edad, sino el delito”, aseveró la jefa de la bancada oficialista, Patricia Bullrich, y subrayó: “La ley pierde autoridad si el delito no tiene consecuencia, el que asesina debe tener cadena perpetua”.

Luego de la sanción, la Oficina del Presidente emitió un comunicado para destacar el espíritu de la norma. “No solo es un cambio legal, sino un acto de justicia hacia la sociedad”, aclaró el área gubernamental.

“A partir de hoy, quien tiene la capacidad de comprender la gravedad de sus actos, asume sin excepciones la responsabilidad de responder ante la ley”, concluyó el texto.