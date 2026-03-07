Sigue la polémica con la influencer tumbera que festejó un cumple a todo trapo en la cárcel

Una mujer que se encuentra privada de su libertad organizó un festejo de cumpleaños a todo trapo, lo filmó, lo publicó en sus redes y generó una polémica que aún resuena.

María Paola Galeano, así se llama esta mujer, es una influencer tumbera que cuenta con más de 200 mil seguidores en Tik Tok y más de 17 mil en Instagram, y en cuyas redes decidió postear las imágenes del ampuloso festejo, rodeada de globos rosas, con parlantes, música con sonido elevado, torta y mesa de dulces y gaseosas por doquier.

Esto generó un natural revuelo dado que todo se produjo dentro de las instalaciones de la Unidad Penal Nº 40 de Lomas de Zamora, correspondiente al Servicio Penitenciario Bonaerense, en momentos en que las estafas virtuales provocadas por comunicaciones de reclusos privados de su libertad están a la orden del día, lo que conlleva el natural debate por el uso de teléfonos celulares intramuros.

“Malala”, así se llama la influencer tumbera, cursa una condena de 13 años 4 y meses por haber sido encontrada partícipe necesaria en el homicidio en ocasión de robo de Carlos Alberto Gauna, un crimen ocurrido en el año 2013 en La Matanza cuando delincuentes fueron a robarle su camioneta.

La condena de Galeano está por cumplirse, en rigor será el 31 de agosto venidero, aunque todo este tiempo que le queda –o al menos hasta que se calmen las aguas– deberá cursarlo sin su teléfono ya que tras la viralización del video durante una requisa se le confiscó el aparato.

Este miércoles por la tarde personal del SPB halló y le quitó el teléfono, en un marco legal vale decir: el uso de las redes sociales está totalmente prohibido en las cárceles. Veremos cuánto dura.