Scioli, extasiado: “La dimos vuelta”

El secretario de Turismo y Ambiente de la Nación, Daniel Scioli, se refirió a la mejora en los números del turismo en Argentina y expresó que “tanto trabajar y luchar por este camino, la dimos vuelta. Hoy cada vez más turistas llegan a la Argentina. Bajó el turismo emisivo y se va achicando la brecha”.

“Querían instalar que el déficit de la balanza de pagos de turismo iba a ser de 13 mil millones de dólares, es casi la mitad que eso”, enfatizó el exgobernador bonaerense.

Asimismo, dio cuenta que “el fin de semana de Carnaval fue absolutamente un récord e impactó positivamente en todo el país”.

“Donde hay turistas, hay trabajo porque la actividad es generadora de empleo y de divisas para el país”, aseguró el funcionario.

Además, reconoció el valor de la recorrida realizada en los últimos diez días por más de 14 mil kilómetros para promocionar los destinos argentinos, la que incluyó su participación en Bogotá en la feria “Vitrina Turística Anato 2026”, donde se concretaron 1.280 citas de negocios con operadores y agentes de viajes de nuestro país.

En tal sentido, manifestó la intención de “poder seguir aumentando, en el caso de Colombia, lo que ya se ha verificado este año, que es un 19 % de incremento en la llegada de turistas”.

“No es casualidad, tenemos un plan y lo ejecutamos con gente idónea. Armamos una Secretaría para que fuera funcional al turismo receptivo y al turismo interno; articulamos con el Consejo Federal de Turismo, con todas las provincias, los municipios, con el sector privado y con la Cámara Argentina de Turismo”, describió.

En igual tono, Scioli destacó que desde la Dirección de Mercados y Estadísticas y la Dirección Nacional de Calidad Turística se pudo identificar el aumento del turismo receptivo y el descenso del 25 % de los viajes de compras a Chile, así como también la baja en el turismo emisivo.

Tanto trabajo y lucha dieron resultado: hoy más turistas eligen Argentina, baja el turismo emisivo y la brecha se achica.



En la Argentina del Presidente ⁦⁦@JMilei⁩, los datos hablan y el rumbo también 🇦🇷 pic.twitter.com/VPQ2LGvacn — Daniel Scioli 🇦🇷 (@danielscioli) February 27, 2026

“Me comprometí y me la jugué por este nuevo rumbo que tiene el país bajo el liderazgo del presidente Javier Milei. Cuando nos convoca a dar batalla cultural, tiene que ver con esto, con demostrar que sin inversión publicitaria, sin pauta, sin subsidios, sin Previaje en forma permanente y coordinando con toda la cadena del turismo pudimos lograr un feriado de Carnaval récord y dar vuelta la cifra del turismo internacional”, insistió.

“Lo prometimos y lo cumplimos. Lo logramos. Agradezco a todo el equipo y a todos los que nos facilitaron la articulación”, concluyó.