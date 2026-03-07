“Florece en el caos”: NTVG recorre el país con su nueva gira

Acaba de comenzar la gira de presentación oficial de Florece en el caos, el nuevo disco de No Te Va Gustar, y la banda lleva anunciados más de 40 shows en 16 países diferentes.

El tour por Argentina comenzará el 25 de abril en el Estadio de Ferro (Ciudad de Buenos Aires) y luego recorrerá Olavarría, Necochea, Bahía Blanca, Comodoro, Trelew, Bariloche, Neuquén, General Pico, Río Cuarto, Córdoba, Gualeguaychú, Rosario, Reconquista, Posadas, Resistencia, Paraná, Rafaela, Jujuy, Salta, Tucumán y La Rioja.

Ya falta muy poco para la presentación oficial de Florece En El Caos en Buenos Aires 🇦🇷



25 de abril - Estadio Ferro



Las entradas de Popular Oeste y Platea Sur ya están agotadas y quedan las últimas de Platea Preferencial. No se duerman!



🎫 Entradas en https://t.co/VOC5R3rw9T

Esta placa marca el inicio de un ciclo renovado para la banda. Como parte de la presentación del disco, el grupo realiza una gira internacional que los llevará por toda América y Europa, con fechas ya confirmadas en Uruguay, Bolivia, Paraguay, Colombia, Argentina, Perú, Ecuador, Chile, México, Italia, Francia, Inglaterra, Irlanda, Dinamarca, Alemania y España.

A principios de junio del año pasado, NTVG se encerró en su estudio Elefante Blanco en Montevideo a ensayar más de 20 canciones con el objetivo de seleccionar las mejores. Una semana después, junto al productor Nico Cotton, premiado como Productor del Año por los Latin Grammy 2025, y el ingeniero Carlos Imperatori (quien ya había trabajado con la banda en Suenan las alarmas, Otras canciones y Luz), iniciaron una intensa maratón de tres semanas que dio forma a las 10 canciones del álbum.

Amigos de Argentina, este finde anunciamos la segunda pata de la gira!



SEPTIEMBRE: 🇦🇷🇦🇷🇦🇷

Gualeguaychu

Rosario

Reconquista

Posadas

Resistencia

Paraná

Rafaela

Jujuy

Salta

Tucumán

La Rioja — No Te Va Gustar (@ntvgoficial) February 23, 2026

El resultado es un álbum potente y refrescante, que captura el espíritu turbulento de la época y lo transforma en un mensaje de resistencia y esperanza.

“Comienza una nueva etapa, con diez nuevas canciones que nos encantan. Estamos muy ansiosos porque escuchen nuestra nueva música, es muy emocionante para nosotros todo lo que se viene y es una alegría poder empezar a compartirlo con ustedes”, afirmó NTVG desde sus redes sociales.

El primer anticipo del álbum fue “En llamas”, estrenada por sorpresa ante más de 25 mil personas en La Plata.

“Es un tema muy para arriba, de esos que te prenden desde el primer riff. Queríamos que el primer adelanto del disco reflejara esa sensación de movimiento, de fuego, de cambio”, comentó el cantante.

Le siguió “Todo mal”, consolidando la colaboración esperada por el rock rioplatense junto a Andrés Ciro Martínez. El tema une la identidad de No Te Va Gustar con la impronta inconfundible del líder de Los Piojos.

El golpe de efecto es inmediato: desde el riff inicial de armónica —preciso, agudo y cargado de identidad— hasta su interpretación vocal, Ciro imprime en el tema una energía inconfundible, vibrante y profundamente emocional.

El foco del lanzamiento es “La noche de ayer” , canción que llega acompañada por un videoclip oficial dirigido por Jean Michel Cerf y Diego Robino y producido por la productora audiovisual Cimarrón, el mismo equipo creativo que trabajó en el videoclip de “En llamas”, primer adelanto del disco.

Ambos videos fueron filmados a la misma vez y constituyen el primer proyecto realizado en el nuevo centro de producción virtual desarrollado por Grup Mediapro y Reducto Audiovisual.

Tras cerrar la monumental Gira 30 Años, con más de 120 shows a lo largo de 19 países y 80 ciudades recorridas entre 2024 y 2025, No Te Va Gustar vuelve a la ruta para presentar oficialmente Florece en el caos.

Entre los shows confirmados, se destaca la presentación oficial en Buenos Aires, el primer concierto del año en Argentina, el 25 de abril en el Estadio Ferro, un hito que marcará el comienzo de esta nueva etapa.