Cuenta DNI: la promo de comercios de cercanía ahora es de lunes a viernes

En marzo, Cuenta DNI ofrece descuentos para que las personas puedan seguir ahorrando en sus consumos, con una novedad muy importante: la promoción en comercios de barrio que incluye carnicerías, granjas y pescaderías estará disponible cinco días, con un tope semanal de $ 5.000.

De esta manera, las personas usuarias de la billetera digital de Banco Provincia van a tener más posibilidades para aprovechar el beneficio y alcanzar el tope semanal de descuento.

En el tercer mes del año continúan la promo especial en comercios de gastronomía durante todos los fines de semana y los beneficios en comercios de barrio, ferias y mercados, supermercados, farmacias y librerías.

Toda la agenda de beneficios de la app se puede encontrar desde el 2 de marzo en las cuentas verificadas de Instagram, Facebook y X de Banco Provincia.

A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo:

Comercios de cercanía ¡incluye carnicerías!: 20 % de descuento ahora de lunes a viernes. Tope de $ 5.000 por semana, que se alcanza con $ 25.000 en consumos.

Gastronomía: 25 % de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $ 8.000 por semana y por persona.

Full YPF: 25 % de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $ 8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.

Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.

Ferias y mercados bonaerenses: 40 % de descuento todos los días, con tope de $ 6.000 por semana.

Universidades: 40 % de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $ 6.000 por semana.

Librerías: 10 % de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Promo acumulable con la de comercios de barrio.

Farmacias y perfumerías: 10 % de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Promo acumulable con la de comercios de barrio.