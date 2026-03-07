Interés general | 28 feb 2026
Desde marzo
Cuenta DNI: la promo de comercios de cercanía ahora es de lunes a viernes
Aplica a las compras en carnicerías, granjas, pescaderías y otros comercios de barrio. El ahorro es del 20 % con tope semanal de $ 5.000.
En marzo, Cuenta DNI ofrece descuentos para que las personas puedan seguir ahorrando en sus consumos, con una novedad muy importante: la promoción en comercios de barrio que incluye carnicerías, granjas y pescaderías estará disponible cinco días, con un tope semanal de $ 5.000.
De esta manera, las personas usuarias de la billetera digital de Banco Provincia van a tener más posibilidades para aprovechar el beneficio y alcanzar el tope semanal de descuento.
Si Punch necesitaba un mejor amigo, en la Provincia ya sabemos cuál es: Cuenta DNI. ❤️ pic.twitter.com/6xKNDFkbJT— Banco Provincia (@bancoprovincia) February 24, 2026
En el tercer mes del año continúan la promo especial en comercios de gastronomía durante todos los fines de semana y los beneficios en comercios de barrio, ferias y mercados, supermercados, farmacias y librerías.
Toda la agenda de beneficios de la app se puede encontrar desde el 2 de marzo en las cuentas verificadas de Instagram, Facebook y X de Banco Provincia.
A continuación, el detalle completo de cada beneficio, con los topes de reintegro y los montos necesarios para aprovecharlos al máximo:
Comercios de cercanía ¡incluye carnicerías!: 20 % de descuento ahora de lunes a viernes. Tope de $ 5.000 por semana, que se alcanza con $ 25.000 en consumos.
Gastronomía: 25 % de ahorro sábados y domingos con un tope de reintegro de $ 8.000 por semana y por persona.
Full YPF: 25 % de ahorro todos los sábados y domingos en locales de Full YPF adheridos, con tope de reintegro de $ 8.000 por semana. La promo no aplica para la compra de combustibles.
Supermercados: hay descuentos en diversas cadenas de supermercados de toda la provincia, durante los siete días de la semana.
Ferias y mercados bonaerenses: 40 % de descuento todos los días, con tope de $ 6.000 por semana.
Universidades: 40 % de descuento todos los días en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope de $ 6.000 por semana.
Librerías: 10 % de descuento los lunes y martes, en librerías adheridas de toda la provincia. Sin tope de reintegro. Promo acumulable con la de comercios de barrio.
Farmacias y perfumerías: 10 % de descuento los miércoles y jueves, en comercios adheridos. Sin tope de reintegro. Promo acumulable con la de comercios de barrio.