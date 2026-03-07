Espectáculos | 28 feb 2026
Chile
Paulo Londra conquistó Viña del Mar
Fue un debut soñado para el artista cordobés en el prestigioso festival trasandino. Ovación de pie y Doble Gaviota de Oro y Plata en una presentación arrolladora.
Paulo Londra debutó en Viña del Mar en una noche inolvidable para su carrera profesional y personal. Durante su paso por el prestigioso festival trasandino, impactó con su gran dominio sobre el escenario con sus aclamados hits que cuentan con millones de reproducciones.
El show abrió con su último lanzamiento “1 %” y una intro en pantalla donde Paulo aparece como un boxeador preparándose para una pelea.
Mientras transcurre el inicio de la canción, las pantallas lo muestran entrando en modo competencia e iniciando su recorrido por los pasillos del detrás de escena. Acto seguido, emerge entre el público en las gradas y baja al escenario acompañado por la voz de un relator y la euforia de los espectadores.
Ante su aclamado show, el artista y referente urbano, eligió “Tal vez”, “Adán y Eva”, “Por eso vine” y además, dio paso a las de su reciente material Versus, con canciones como “PVSL” y “Gracias”.
A modo de homenaje a la escena del hip hop chileno, Paulo invitó al escenario a Ana Tijoux, una de las raperas más influyentes en la historia del hip hop latinoamericano, para interpretar su canción más icónica: “1977”.
Coronando una noche icónica en Viña del Mar, Paulo Londra fue reconocido con dos Gaviotas de Oro y Plata, respectivamente, ante la emotiva ovación de todo el público presente que celebró a uno de los artistas más entrañables, talentosos y convocantes de la escena musical internacional.
Paulo Londra regresará a Chile el 20 de agosto donde se reencontrará nuevamente con su público y fans en el Movistar Arena de Santiago.
Próximamente, dará otro paso importante siendo parte del LollaPalooza de Buenos Aires como headliner en el Hipódromo de San Isidro y luego seguirá su agenda de shows 2026 con presentaciones en Colombia, Chile, Paraguay, México y Perú, donde tendrá su debut en el Estadio Nacional.
A este nuevo tour se suma por primera vez Estados Unidos donde llegará a ciudades como New York, Miami y Los Ángeles. En California formará parte del Festival La Onda y en Chicago del Festival Sueños.