Paulo Londra conquistó Viña del Mar

Paulo Londra debutó en Viña del Mar en una noche inolvidable para su carrera profesional y personal. Durante su paso por el prestigioso festival trasandino, impactó con su gran dominio sobre el escenario con sus aclamados hits que cuentan con millones de reproducciones.

​​El show abrió con su último lanzamiento “1 %” y una intro en pantalla donde Paulo aparece como un boxeador preparándose para una pelea.

Mientras transcurre el inicio de la canción, las pantallas lo muestran entrando en modo competencia e iniciando su recorrido por los pasillos del detrás de escena. Acto seguido, emerge entre el público en las gradas y baja al escenario acompañado por la voz de un relator y la euforia de los espectadores.

Ante su aclamado show, el artista y referente urbano, eligió “Tal vez”, “Adán y Eva”, “Por eso vine” y además, dio paso a las de su reciente material Versus, con canciones como “PVSL” y “Gracias”.

A modo de homenaje a la escena del hip hop chileno, Paulo invitó al escenario a Ana Tijoux, una de las raperas más influyentes en la historia del hip hop latinoamericano, para interpretar su canción más icónica: “1977”.

Coronando una noche icónica en Viña del Mar, Paulo Londra fue reconocido con dos Gaviotas de Oro y Plata, respectivamente, ante la emotiva ovación de todo el público presente que celebró a uno de los artistas más entrañables, talentosos y convocantes de la escena musical internacional.

Paulo Londra regresará a Chile el 20 de agosto donde se reencontrará nuevamente con su público y fans en el Movistar Arena de Santiago.

Próximamente, dará otro paso importante siendo parte del LollaPalooza de Buenos Aires como headliner en el Hipódromo de San Isidro y luego seguirá su agenda de shows 2026 con presentaciones en Colombia, Chile, Paraguay, México y Perú, donde tendrá su debut en el Estadio Nacional.

A este nuevo tour se suma por primera vez Estados Unidos donde llegará a ciudades como New York, Miami y Los Ángeles. En California formará parte del Festival La Onda y en Chicago del Festival Sueños.