Bonos y aumento salarial de 8,25 % para los trabajadores ferroviarios

La Unión Ferroviaria acordó con las empresas ferroviarias que se encuentran bajo la órbita del Estado un aumento sobre todas las grillas salariales del 8,25 % a partir de marzo, aplicable a todos los conceptos, incluidos viáticos, bonificaciones y antigüedad.

Asimismo, se estableció una recomposición remunerativa por única vez del 13,2 % sobre todos los conceptos y el pago de un Bono Extraordinario de $ 50.000, todo a percibir en el mes de marzo.

Además, se acordó un Bono por el “Día de las y los Trabajadores Ferroviarios” de $ 217.962,00, que se abonará en dos tramos: el 50 % con los haberes del mes de abril del corriente año y el 50 % restante con los haberes del mes de mayo.

El acuerdo salarial alcanza a más de 20 mil trabajadores de las empresas SOFSA, ADIFSA, FASE y Belgrano Cargas y Logística (líneas Belgrano, Urquiza y San Martín). Cabe destacar que en el mismo acto suscribieron el entendimiento, junto a la Unión Ferroviaria, los sindicatos de APDFA y Señaleros.

Desde la conducción sindical resaltaron que, una vez más y teniendo en cuenta el contexto general, se viene trabajando y gestionando en el marco de la Emergencia Ferroviaria dispuesta oportunamente y prorrogada por el Poder Ejecutivo durante el presente mes, en pos de sostener y fortalecer el sistema ferroviario con lo que ello significa.

Finalmente, el titular de la UF, Sergio Sasia, agradeció “a todas y todos los trabajadores el acompañamiento y la unidad demostrada en estos momentos difíciles, que permitieron alcanzar este acuerdo sin llegar a la adopción de medidas de acción directa ni pérdidas de horas de trabajo, lo que implica una señal de responsabilidad en defensa del sistema ferroviario y de los puestos laborales”.