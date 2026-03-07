Gremiales | 28 feb 2026
Paritarias
Bonos y aumento salarial de 8,25 % para los trabajadores ferroviarios
Es aplicable a todos los conceptos, incluidos viáticos, bonificaciones y antigüedad. También se estableció una recomposición remunerativa por única vez del 13,2 por ciento.
La Unión Ferroviaria acordó con las empresas ferroviarias que se encuentran bajo la órbita del Estado un aumento sobre todas las grillas salariales del 8,25 % a partir de marzo, aplicable a todos los conceptos, incluidos viáticos, bonificaciones y antigüedad.
Asimismo, se estableció una recomposición remunerativa por única vez del 13,2 % sobre todos los conceptos y el pago de un Bono Extraordinario de $ 50.000, todo a percibir en el mes de marzo.
Además, se acordó un Bono por el “Día de las y los Trabajadores Ferroviarios” de $ 217.962,00, que se abonará en dos tramos: el 50 % con los haberes del mes de abril del corriente año y el 50 % restante con los haberes del mes de mayo.
El acuerdo salarial alcanza a más de 20 mil trabajadores de las empresas SOFSA, ADIFSA, FASE y Belgrano Cargas y Logística (líneas Belgrano, Urquiza y San Martín). Cabe destacar que en el mismo acto suscribieron el entendimiento, junto a la Unión Ferroviaria, los sindicatos de APDFA y Señaleros.
Desde la conducción sindical resaltaron que, una vez más y teniendo en cuenta el contexto general, se viene trabajando y gestionando en el marco de la Emergencia Ferroviaria dispuesta oportunamente y prorrogada por el Poder Ejecutivo durante el presente mes, en pos de sostener y fortalecer el sistema ferroviario con lo que ello significa.
Finalmente, el titular de la UF, Sergio Sasia, agradeció “a todas y todos los trabajadores el acompañamiento y la unidad demostrada en estos momentos difíciles, que permitieron alcanzar este acuerdo sin llegar a la adopción de medidas de acción directa ni pérdidas de horas de trabajo, lo que implica una señal de responsabilidad en defensa del sistema ferroviario y de los puestos laborales”.