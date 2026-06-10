Wanda Nara y Martín Migueles, juntos en Milán: El romántico y viral mensaje

Wanda Nara volvió a captar la atención en redes sociales al compartir imágenes de su estadía en Milán, ciudad que considera su “segunda casa”, donde se mostró nuevamente junto a Martín Migueles tras confirmar su reconciliación. Las publicaciones dejaron ver un costado íntimo de la pareja y un mensaje romántico que rápidamente se volvió viral.

La empresaria y conductora atraviesa un presente sentimental renovado y eligió la ciudad italiana para disfrutar de unos días de descanso. Desde allí, publicó distintas postales cotidianas que reflejan paseos, compras y momentos relajados, lejos del ruido mediático que suele rodearla.

Sin embargo, una de las historias de Instagram fue la que más repercusión generó. En la imagen se observa a Migueles posando frente a la emblemática Piazza Duomo rodeado de bolsas de compras, mientras lanzó un comentario dirigido a Wanda que despertó miles de reacciones: “Podés parar, mi amor”, escribió el empresario, dejando en evidencia la complicidad entre ambos.

El intercambio confirmó el buen momento que atraviesa la pareja luego de varios meses marcados por rumores, idas y vueltas y exposición mediática. Lejos de ocultarse, ambos comenzaron a mostrarse nuevamente juntos y con gestos públicos que alimentaron las versiones de reconciliación.

Por su parte, Wanda también compartió imágenes disfrutando de la gastronomía italiana con un look relajado y un perfil más íntimo, algo que sus seguidores interpretaron como una señal de tranquilidad personal tras un período cargado de conflictos sentimentales y mediáticos.

La relación entre la empresaria y Migueles volvió a tomar fuerza en las últimas semanas, especialmente después de algunas apariciones compartidas en eventos familiares y publicaciones cruzadas en redes sociales que insinuaban un acercamiento. El viaje a Milán terminó de confirmar que la pareja apuesta otra vez al vínculo y atraviesa una etapa de armonía.