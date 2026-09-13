Joaquín Levinton apareció en un bar porteño, cantó un clásico de Turf y el video explotó en redes

El líder de Turf, Joaquín Levinton protagonizó una escena tan inesperada como divertida en un bar de la Ciudad de Buenos Aires y el video rápidamente se volvió viral en redes sociales.

Todo ocurrió mientras una banda tocaba covers en vivo. Según contó un joven llamado Fran en su cuenta de X (ex Twitter), el grupo comenzó a interpretar un tema de Turf sin notar que el propio cantante estaba entre el público. Al escuchar los primeros acordes, Levinton no dudó: se acercó, tomó el micrófono y se sumó a la canción ante la sorpresa total de los presentes.

El momento fue grabado por quienes estaban en el lugar y compartido en redes, donde en pocas horas acumuló miles de reproducciones, comentarios y reacciones celebrando la espontaneidad del músico.

“Vivir en Buenos Aires: un amigo me invitó a un bar cerca de casa y había una banda tocando covers… empezaron a tocar un tema de Turf y Joaquín Levinton se hizo cargo de todo”, escribió el usuario que publicó el video junto a las imágenes del show improvisado.

Como suele pasar con este tipo de situaciones, las redes se llenaron de comentarios destacando el carisma del cantante. Algunos usuarios recordaron experiencias similares con otros artistas y muchos coincidieron en señalarlo como “una de las personas más queridas del país”. Otros bromearon: “Fue a tomar algo y terminó trabajando”.

La escena volvió a mostrar el costado más cercano del músico, que convirtió una salida común en una experiencia inolvidable para quienes estaban en el bar y para miles de usuarios que replicaron el video en internet.