Cicloviajero denunció un robo en Bogotá y se sensibilizó en un fuerte descargo

Un ciudadano argentino que recorre todo el continente americano en bicicleta volvió a generar repercusión en redes sociales luego de ampliar su testimonio sobre el episodio que sufrió durante su paso por Bogotá, la capital de Colombia, donde denunció haber perdido todas sus pertenencias mientras viajaba.

Augusto Cardinale es el cicloviajero que ya había publicado un video en el que contaba que atravesaba un momento complicado tras quedarse sin sus objetos personales y documentación. Sin embargo, horas después compartió un extenso mensaje en el que relató el impacto emocional que le provocó la situación y mostró una faceta mucho más íntima de su experiencia.

“Muchos me escribían diciéndome que era un guerrero, un toro… pero este video muestra lo chiquito e indefenso que me sentí cuando me robaron”, expresó. Según detalló, no solo perdió una mochila, sino también proyectos, recuerdos e ilusiones que llevaba acumulados tras más de 10.000 kilómetros de viaje.

#viajes 🚴‍♂️ Un cicloviajero argentino denunció que le robaron mientras pasaba por Bogotá y mostró su lado más vulnerable en redes: “Me sentí indefenso”.



El video se volvió viral y generó miles de mensajes de apoyo.



📌https://t.co/sGGvkV9CV1#Bogotá #Viral #Cicloviaje #Noticias… pic.twitter.com/ZUT2Gssqa6 — ANDigital (@ANDigitalOK) February 28, 2026

El argentino contó que grabó el video a las 6.15 de la mañana y se lo envió primero a un amigo buscando contención. En ese momento, aseguró sentirse desbordado: estaba en un país extranjero, sin documentos, sin dinero y sin una forma inmediata de generar ingresos.

De acuerdo a su relato, las horas posteriores fueron caóticas. “Pedaleé como si no hubiera un mañana y sobrepensé mil problemas”, explicó, al tiempo que reconoció que llegó a sentir que todo estaba en su contra. Con el correr del día, dijo haber logrado calmarse y cambiar la perspectiva: “Son cosas que le pueden pasar a cualquiera en cualquier lado”, reflexionó.

El viajero también indicó que finalmente pudo realizar la denuncia correspondiente y encontrar una manera de retirar dinero, lo que le permitió estabilizar su situación inicial. Además, destacó el apoyo recibido a través de redes sociales, donde numerosos usuarios le ofrecieron ayuda y mensajes de aliento.

“Hoy estoy mejor, sé que de a poco las cosas se van a solucionar. Este viaje me cambió la vida y esto va a ser una anécdota más”, escribió, agradeciendo especialmente a la comunidad viajera que lo acompaña desde distintos países.