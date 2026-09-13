El pastor Gebel presenta un armado federal y sueña con la Casa Rosada

La Mesa Promotora Nacional de Consolidación Argentina, reunida en su último encuentro de trabajo, avanzó en la definición del “esquema organizativo que dará sustento al armado nacional y federal del espacio”, que promueve la candidatura presidencial del pastor evangélico y conferencista Dante Gebel.

Así las cosas, confirmaron que en marzo habrá un “Encuentro Nacional y Federal” en la provincia de Buenos Aires.

En concreto, se resolvió ordenar y estructurar el crecimiento territorial mediante la conformación de siete grandes regionales: Norte Grande, Mesopotamia, Centro, Provincia de Buenos Aires, Capital Federal, Patagonia y Cuyo.

Cada Mesa Promotora Regional contará con un/a coordinador/a responsable de articular el trabajo político y organizativo en su ámbito geográfico.

A su vez, “las provincias que integren cada regional estarán representadas por Mesas Promotoras Provinciales con responsables designados para garantizar la consolidación del espacio en cada distrito”.

Esta Mesa Promotora está integrada por referentes de distintas vertientes políticas, sindicales, académicas, sociales, deportivas y empresariales, entre ellos Lucas Aparicio, exsecretario de Trabajo de la Nación; Eugenio Casielles, diputado de la Ciudad de Buenos Aires; Juan Pablo Brey, secretario general de la Asociación Argentina de Aeronavegantes y dirigente de la CGT y de la CATT y Walter Erviti, reconocido deportista.

También Pedro Villarreal, presidente de la Unión Nacional de Clubes de Barrio; autoridades del Rectorado de la UTN (Universidad Tecnológica Nacional); Miguel Ponzo, secretario Gremial a nivel nacional de la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN); así como los empresarios marplatenses Ariel Frías y Leonardo Flota, entre otros.

“Esta diversidad expresa con claridad la vocación de síntesis y diálogo del espacio, que busca integrar al movimiento obrero organizado, al sector productivo, al ámbito académico, al deporte y a distintas corrientes políticas bajo un mismo objetivo: fortalecer la unidad nacional y construir una alternativa federal para la Argentina.”, ratificaron desde el nucleamiento.

Como quedó dicho, en este marco, se resolvió convocar a un Encuentro Nacional y Federal que se realizará durante la segunda quincena de marzo en la provincia de Buenos Aires, instancia en la que se presentará formalmente el esquema organizativo y se definirán las próximas etapas del trabajo territorial y político.