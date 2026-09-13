Santilli, exultante: “El club del helicóptero terminó estrellado”

El ministro del Interior, Diego Santilli, se mostró muy satisfecho tras los triunfos parlamentarios del oficialismo, destacó la fortaleza del Gobierno de Javier Milei y volvió a desestimar críticas.



“Lo escuchabas antes de la elección de octubre al club del helicóptero ¿Y cómo terminaron? Estrellados. El presidente ganó la elección en casi todas las provincias, incluso en provincias donde se creía que no iba a pasar. Entonces, atención con el club del helicóptero. Se acabó. Los argentinos no quieren más volver al pasado”, enfatizó el dirigente PRO ahora en La Libertad Avanza.

Además, negó cualquier posibilidad de estallido social y expuso que “la Argentina es la Argentina del trabajo, del desarrollo y del crecimiento; no va a pasar eso. Lo único que va a pasar es que crezcamos, que haya más trabajo formal, que la Argentina exporte más. Los indicadores son esos”.

Al aludir puntualmente a la figura de Axel Kicillof, lo definió en declaraciones Infobae como “uno de los peores gobernadores de la historia de la provincia de Buenos Aires”.

“Un desastre tiene la provincia de Buenos Aires, una catástrofe… de inseguridad, de déficit, de descontrol, de gasto desmedido, de destrucción. Lo que estamos proponiendo es todo lo contrario: que la gente tenga laburo, que tenga laburo formal, que pueda vivir en paz y tranquila”, enfatizó Santilli.

“Fijate Santa Fe. El gobernador de Santa Fe le pide al presidente avanzar sobre Rosario, que era una crisis donde el narcotráfico estaba generando estragos, y en un trabajo conjunto —donde la ministra, en aquel entonces, Patricia Bullrich, el equipo y el presidente, junto con el gobernador— avanzaron, y mirá: hay un cambio de realidad absoluta ¿Vos creés que eso pasa en la provincia de Buenos Aires?”, interrogó.

Y sumó: “Él fue el que planteó que no quería ir al Pacto de Mayo. Él es el que no está de acuerdo. Por ejemplo, ¿por qué no adhiere a la ley de reiterancia? Una discusión de 30 años en la República Argentina: que los delincuentes no entren por una puerta y salgan por la misma. Se sancionó la ley nacional después de décadas”.

“¿Quién no adhirió? La provincia de Buenos Aires ¿Escuchás al jefe de Gabinete de la provincia decir que la Nación no lo ayuda? ¿Quién lo ayudó el año pasado para que hiciera el roleo de su deuda? Este presidente y este Ministerio”, prosiguió el titular de la cartera política.

Finalmente negó que Nación le haya “robado recursos” a PBA. “Pregúntenle a los bonaerenses cómo están ¿Están mejor o están peor? Con estas décadas de gobierno, que son un desastre. Están destruidos. Lo que no quieren dejar de hacer es dejar de gastar. Este gobierno, siempre, con el roleo de su deuda va a estar y lo va a acompañar. Lo que no estamos es para gastar en penes de madera”, bramó.

“Que revise la provincia qué es lo que está haciendo. No estamos para que haya más endeudamiento para penes de madera. Sí estamos para que la provincia no tenga problemas financieros y que rolee su deuda. Y eso va a pasar, como pasó el año pasado con este Ministerio y este presidente”, cerró.