Ariel Rot vuelve a tocar en Argentina

Ariel Rot regresa a la Argentina con una gira que lo llevará por Córdoba, Rosario y Buenos Aires, en tres noches donde el rock asumirá su forma más elegante y esencial.

Pieza fundamental de Tequila y Los Rodríguez, Rot incluirá en su repertorio canciones como “Milonga del marinero y el capitán”, “Mucho mejor” y “Me estás atrapando otra vez”, junto a joyas de su destacada carrera solista como “Semillas en el Aire”, grabada junto a Andrés Calamaro, entre muchas otras.

En concreto, se presentará en el Club Paraguay de Córdoba, el viernes 22 de mayo, al día siguiente tocará en el Centro Cultural Güemes de Rosario y el jueves 28 será el turno del concierto en Niceto Club de Buenos Aires.

En torno a su carrera solita, Rot supo expresar en una reciente entrevista con el diario El País: “He crecido, he aprendido, he adquirido el oficio de ser solista, pero me sigue gustando hacer las cosas con mimo, meticulosamente y no dando pasos apresurados para luego arrepentirme”.

“Para dedicarse a la música hay una manera de vivir, que es con dificultad. Afortunadamente, yo lo he conseguido. Ha habido momentos mejores y otros peores, pero he conseguido no tener que hacer en ningún momento otro tipo de trabajos”, acotó.

Y completó: “A mi juicio, los músicos tendrían que estar simplemente dedicándose a lo de siempre, componer y grabar discos, aunque obviamente hay un momento en el que debes promocionarlos. Pero en el tiempo presente es imposible vivir de lo que pagan las plataformas, que es un chiste”.