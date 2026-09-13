Llega a CABA “La Noche de las Hamburgueserías”

El Ministerio de Desarrollo Económico, a través de BA Capital Gastronómica, presenta La Noche de las Hamburgueserías, una iniciativa que busca visibilizar y promocionar la oferta gastronómica en toda la Ciudad e impulsar las ventas del sector.

El viernes 6 de marzo, desde las 19 horas hasta el horario de cierre de cada local, las hamburgueserías participantes ofrecerán un combo con 50 % de descuento (incluye hamburguesa, acompañamiento y bebida), permitiendo a los vecinos disfrutar una jornada promocional única.

Habrá hamburgueserías adheridas en todos los barrios que se podrán visualizar, junto con el combo que ofrecen, a través de un mapa virtual.

Además, el viernes de 19 a 00 horas, habrá dos patios hamburgueseros para disfrutar al aire libre: uno frente al Planetario, en Palermo, y otro en Parque Los Andes, en Chacarita. Las hamburgueserías ofrecerán también un combo especial a mitad de precio, junto a una propuesta de música para acompañar la experiencia.

La Noche de las Hamburgueserías es una acción pensada para poner en valor la calidad de las hamburgueserías porteñas, promoviendo el crecimiento del sector y acercando promociones especiales a los vecinos.