Se amplía el anillo digital de Vicente López

La Municipalidad de Vicente López comenzó la segunda etapa de ampliación del Anillo Digital que controla los accesos para detectar vehículos involucrados en hechos de inseguridad.

“Nuestro sistema de lectoras de patentes ya cuenta con 195 cámaras activas y, durante este año, se sumarán 50 nuevas en puntos estratégicos del municipio”, explicaron desde la administración de Soledad Martínez.

Asimismo, dieron cuenta que durante 2025, “avanzamos en la cobertura de casi la totalidad del límite con San Martín y parte de los límites con San Isidro y la Ciudad de Buenos Aires”.

Y en 2026, el foco estará puesto en completar los accesos con San Isidro, los puntos linderos a CABA y los cruces ferroviarios.

Además, el plan contempla una proyección a 2027 con la incorporación de 50 lectoras adicionales en zonas no limítrofes, para mejorar el seguimiento de vehículos en fuga dentro del distrito.

“Seguimos invirtiendo en tecnología para fortalecer nuestro plan integral de seguridad”, resumió la jefa comunal y vicepresidente del PRO nacional.