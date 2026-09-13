La caída de una columna de luminarias en un boliche de la Costanera Norte en la Ciudad de Buenos Aires provocó una estampida y no acabó en tragedia de puro milagro.

Es que una parte del escenario y el soporte de las luminarias cedieron y cayeron directamente sobre las mesas ubicadas en una zona de terrazas con vista al río, donde estaban algunos de los asistentes.

Todo ocurrió en Archi Club, un boliche de música electrónica ubicado en la avenida Costanera Rafael Obligado al 6500, ya en la madrugada de este domingo, y a raíz de este derrumbe 9 personas resultaron heridas y unas 700 debieron ser evacuadas.

😱 Se derrumbó una columna de luces en un boliche de CABA: Heridos y evacuados



🎛️ Sucedió en el boliche de música electrónica Archi Club, ubicado en la Costanera Norte.



🚔 El problema fue que parte del escenario y el soporte de las luminarias cayeron sobre las mesas donde… pic.twitter.com/iYbVYa76jV — ANDigital (@ANDigitalOK) March 1, 2026

El incidente provocó un operativo de urgencia que incluyó a ambulancias del SAME, personal de Bomberos Voluntarios y de la Policía de la Ciudad: los primeros atendieron y trasladaron a los heridos, estos últimos cortaron la circulación por completo, y los bomberos colaboraron con la evacuación del establecimiento.

Vale decir que los pacientes son cuatro hombres, dos mujeres y tres personas sin identificar, todos mayores de edad, de los cuales cuatro fueron atendidos en el lugar y los otros cinco, con heridas y lesiones más graves, debieron ser llevados a los hospitales Pirovano, Rivadavia y Fernández.

El boliche donde sucedió este incidente aún no se ha expresado al respecto desde sus redes sociales.