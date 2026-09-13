Furioso show de Don Osvaldo en La Plata: “¿Pueden los therians ser tu Gobierno?”

Don Osvaldo volvió a La Plata para presentarse por primera vez en el Hipódromo, en un show que contaba con enorme expectativa, con localidades agotadas desde varias semanas antes.

La banda liderada por Patricios Santos Fontanet dio un show a la altura de su trayectoria dejando, a su vez, inaugurada la temporada de shows en el predio de Avenida 44 y 115.

Con una larga previa en las adyacencias del circo hípico de la capital bonaerense, los seguidores confluyeron desde distintos lugares del Gran Buenos Aires y del interior.

Con luces apagadas y banderas flameando, la banda salió al escenario para dar inicio a una extenss lists que por dos horas invitó a recorrer los grandes hits de los diferentes proyectos artísticos de su líder.

“Desierto”, “Puede”, “Feliz y seguro”, “Barrilete”, “Misterios”, “Una nueva noche fría”, “Prohibido”, “La llave”, “Creo” y “Suerte”, fueron algunas de las canciones que formaron parte de este vibrante encuentro de DO con su público.

Sin pausas y mostrando postura, no sólo con sus letras, sino también en las pantallas del show, donde se proyectaron algunas imágenes sobre la reforma laboral “esclavista”, la ley de glaciares o la polémica baja en la edad de imputabilidad, entre otros, y un sutil cambio en la letra para bramar: “¿Pueden los therians ser tu Gobierno?”.

Y en la tierra de los Redondos, también sonaror fragmentos de “El pibe de los Astilleros” y “Todo preso es político”, himnos ricoteros, enganchados con temas de Don Osvaldo, además de Patricio luciendo una remera con la leyenda Gulp, álbum debut de la banda de Solari-Beilinson.

Los próximos shows serán: 21 y 22 de marzo en el Estadio Cubierto Malvinas Argentinas, el 24 de abril en Corrientes y el 25 de abril en Santa Fe.

Vale reiterar que el predio lució completamente lleno en el primer gran evento del 2026. De esta manera proyecta un año colmado de grandes figuras. La agenda del Hipódromo de la mano de Gonna Go Producciones seguirá con El Kuelgue (18 de abril) y Ke Personajes (9 de mayo).

Las entradas se encuentran a la venta por sistema Livepass y boletería del Teatro Ópera de La Plata (calle 58 entre 10 y 11).