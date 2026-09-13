El régimen venezolano liberó a Nahuel Gallo y ya vuela hacia la Argentina

Nahuel Gallo fue liberado en las últimas horas por el régimen bolivariano de Venezuela y el gendarme está viajando hacia la Argentina por estas horas del domingo.

Así lo informó la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), entidad madre del fútbol argentino que encabezó las negociaciones para lograr esta liberación con el Gobierno de Delcy Rodríguez.

Vale decir que en momentos no existe ningún tipo de contacto entre el Ejecutivo que encabeza Javier Milei y su par venezolano, por decisión unilateral del Gobierno libertario, por lo que las negociaciones por la liberación del hombre que se encuentra privado de su libertad desde hace 448 días estaban en un punto muerto.

De allí que la intervención personal de Claudio “Chiqui” Tapia fue muy valiosa al punto de lograr esta gran noticias, confirmada por su esposa María Alexandra Gómez desde sus redes sociales: “Acabo de hablar con Nahuel y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas”.

Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina. Estamos profundamente emocionados. Víctor podrá abrazar a su papá en pocas horas.



Gracias a todos por estar pendientes. — Maria alexandra Gomez (@gg_alexand95764) March 1, 2026

Desde la AFA –recordemos, el puente para lograr esta ansiada liberación– se expresó en un comunicado el agradecimiento “a la Señora Presidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su sensibilidad y disposición para atender esta situación, demostrando que el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura”.

Además, reconocieron “a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) por facilitar el contacto que permitió este acercamiento, reafirmando que los lazos construidos a través del fútbol pueden contribuir positivamente al bienestar de nuestras naciones”.

El canciller Pablo Quirno también confirmó la noticia, y en un extenso posteo en sus redes agradeció a la República Italiana, al Gobierno de los Estados Unidos de América, a la organización no gubernamental Foro Penal y a “tantas otras personas e instituciones que han colaborado desde el anonimato para llegar a esta deseada liberación”, pero se olvidó de mencionar a la AFA.

LIBERACIÓN DEL CIUDADANO ARGENTINO NAHUEL AGUSTÍN GALLO



La República Argentina confirma que el ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, quien se encontraba en situación de desaparición forzada desde el 8 de diciembre de 2024, ha sido… — Pablo Quirno (@pabloquirno) March 1, 2026

Se espera que el arribo de Gallo al país –detenido el 8 de diciembre de 2024– suceda entre la medianoche de este domingo y la madrugada de este lunes, en un vuelo privado rentado por la propia AFA.