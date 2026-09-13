Sacado, Milei se cruzó con legisladores opositores: “¡Son los más chorros de la historia!”

Javier Milei venía desarrollando su discurso con aparente normalidad hasta que comenzó a responderle a Germán Martínez y al resto de los legisladores opositores que le gritaban desde sus bancas, hasta que se sacó del todo y les espetó: “¡Son los más chorros de la historia!”.

En medio de sus vituperios hacia el sector opositor, el Presidente llegó a subrayar que “los audios son truchos” y que “no tienen los crudos”, presumiblemente refiriéndose a los audios de Diego Spagnuolo por las coimas en la ahora disuelta Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).

🤬 Sacado, Javier Milei se cruzó con legisladores opositores: “¡Son los más chorros de la historia!”



🏛️ El Presidente de la Nación interrumpió su discurso en plena Asamblea Legislativa para protagonizar un ida y vuelta en el que se lo vio profundamente enojado.



😱 La situación… pic.twitter.com/zZIyeXUGml — ANDigital (@ANDigitalOK) March 2, 2026

“Sigan con las operetas que la gente sabe, sabe que son unos mentirosos, sabe que los audios son falsos, el sabe que el que declaró ya dijo que eran mentiras, sigan mintiéndole a la gente con situaciones que no tienen además los crudos, manga de ladrones, delincuentes, manga de chorros, por eso tienen a su líder presa… va a seguir presa por la causa cuadernos, por el Memorándum de Irán, por la causa vialidad, porque fueron los más chorros de la historia”, expresó el mandatario, totalmente sacado.

Fue luego de decirles: “¡A ver, ignorantes, la Justicia social es un robo, implica un trato desigual ante la ley y además es precedido por un robo, delincuentes!”.

El cruce, muy violento por cierto, mostró a un presidente fuera de sí, fundamentalmente cuando el fondo de la discusión era el 3 % de comisión que presumiblemente estaba destinado a la secretaria general de la Presidencia, hermana y sostén espiritual del Presidente, Karina Milei.