Un brutal hecho de inseguridad, uno más en nuestro Conurbano bonaerense cada vez más violento, sucedió en las últimas horas en San Martín donde un delincuente decidió que era oportuno pegarle un tiro por la espalda a su víctima en momentos en que intentaba alejarse de la escena a la carrera.

El incidente ocurrió el pasado viernes alrededor de las 18 horas en la esquina de Soldado Folch y Las Violetas de Billinghurst, localidad del mencionado distrito del Conurbano bonaerense noroeste, y una cámara de seguridad captó la execrable secuencia.

Las imágenes muestran la sangre fría de uno de los tres delincuentes que abordaron a un agente de la Policía Bonaerense, quien se encontraba de franco de servicio y por ende vestido de civil, para tirarle por la espalda cuando salía corriendo, todo después de haberles entregado el auto.

🔫 Ya les había dado el auto, intentó huir y le tiraron por la espalda: Horror en San Martín



👮🏽‍♂️ La víctima es un efectivo policial que estaba de franco y vestido de civil.



🎦 Debió ser operado y se encuentra grave.



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El hombre identifiado como Sergio Andrés Retamozo, y de 43 años de edad, había descendido de su Renault Clío blanco, que naturalmente los cacos se llevaron, pero lo más relevante es que el disparo ingresó por su espalda y acabó alojado en su estómago.

Por ese motivo el agente debió ser trasladado al Hospital Castex donde fue intervenido quirúrgicamente, quedó internado y su estado de salud es delicado.

El caso es investigado por la UFI Nº 5 del Departamento Judicial San Martín, a cargo del fiscal Ignacio Correa, quien caratuló la causa como “homicidio criminis causa en grado de tentativa y robo calificado por haberse cometido en poblado y en banda, y con el uso de arma de fuego”, y busca intensamente a los malvivientes, hasta el momento prófugos.