El Gobierno intentó minimizar el rol de la AFA en la repatriación de Gallo

La jefa del bloque libertario en el Senado de la Nación, Patricia Bullrich, recibió estel unes al gendarme Nahuel Gallo en el Aeropuerto de Ezeiza tras su liberación luego de estar detenido durante más de 400 días en Venezuela.

Bienvenido a casa, Nahuel 🇦🇷



Recibimos con profunda emoción al ciudadano argentino Nahuel Agustín Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional, quien tras 448 días de detención arbitraria y desaparición forzada en Venezuela ha regresado a la Argentina.



Hoy Nahuel vuelve a… pic.twitter.com/ZBFnIHGgWv — Alejandra Monteoliva (@AleMonteoliva) March 2, 2026

Tras marcar que fue “una emoción muy grande”, deseó que pronto pueda ocurrir lo mismo con Germán Giuliani, el otro argentino preso en el país caribeño.

“Bajó con su uniforme, estaba su mamá, su señora, su nene, toda la familia. Estaba muy emocionado, no era el momento de hablar con él, era el momento de que se encuentre con su familia, se haga estudios médicos, después se hablará con él, hoy no era el día”, puntualizó la exministra de Seguridad.

Por otra parte, intentó minimizar la intervención clave de la AFA en la liberación: “Las gestiones para liberar a Gallo las hicimos desde el primer segundo, de esto no estábamos al tanto”.

“Pasamos un mal momento porque se lo llevaron de la cárcel a un lugar de contrainteligencia. Nadie sabía donde estaba, resulta que estaba esperando el arribo de este avión contratado por la AFA con dos miembros”, acotó Bullrich.

Y precisó que “inclusive él no estaba muy seguro de con quien estaba, que venía a la Argentina, porque cuando subieron dos miembros de Gendarmería y de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) les dijo que no sabía dónde estaba. Cuando los escuchó hablar, entendió, dudó durante todo el viaje de hacía dónde iba”.

“Me dijeron que tenía una cierta desconfianza porque él sabía que lo tenía que buscar el consulado italiano y lo subieron a un avión con gente que no conocía. Es raro que te busque la AFA y no tu gobierno. Él tenia la información de que lo iba a buscar Italia. Son detalles, pero está acá y sano”, anexó.

Finalmente, la titular de la bancada de LLA en la Cámara alta manifestó que el poder venezolano “no quería entregarlo a nuestro gobierno, sino a través de algunos que son amigos de ellos. Buscaron a aquellos que son de alguna manera parte de esa ideología y se lo entregaron”.

“Lo importante es que está acá. Ahora habrá que cuidarlo que esta bastante flaco, mañana se harán estudios médicos. Eso nos preocupaba porque volar sin estudios médicos era peligroso, quizás se los hizo la inteligencia venezolana. Toda esa información no se la quisimos preguntar porque eso no era lo importante hoy, mañana será otro día”, concluyó.

Nahuel, bienvenido a casa.



448 días secuestrado ilegalmente por el régimen chavista.



Hoy ya estás en tu país, con tu familia. Trabajamos mucho para que esto fuera posible.



Estamos felices. pic.twitter.com/iIJcBZUsQE — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) March 2, 2026

En igual tono, la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, expresó que “si hace más de un mes o la cantidad de tiempo que sea se dieron este tipo de negociaciones, lo desconocemos”.

“El canciller Quirno y yo tuvimos una llamada estas dos últimas noches de parte de María Alexandra (la esposa de Gallo) sobre la situación en Caracas, llamadas que hemos recibido muchas veces, donde parecía que lo iban a liberar y nunca ocurría. Con mucha expectativa durante la noche del sábado y parte de la mañana del domingo nos enteramos de un vuelo, pero hasta que no lo vimos con nuestros propios ojos no lo creíamos”, sumó.

Por último, la funcionaria sostuvo que “la interpretación que tenemos como gobierno es que está claro que Venezuela no iba a entregarnos a Nahuel al gobierno argentino, ni a Estados Unidos, ni a Italia, ni a Brasil, ni se iba a llevar adelante ninguna de las instancias que hemos propuesto. Hoy agradecemos que está a salvo, más delgado, pero bien y que está en el Edificio Centinela con sus camaradas”.