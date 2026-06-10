Atención usuarios del subte: cerró por obras la estación Tribunales

En el marco del Plan de Renovación Integral de Estaciones llevado adelante por Subterráneos de Buenos Aires, este lunes cerró la estación Tribunales de la Línea D, con el objetivo de mejorar la infraestructura existente y la experiencia de viaje de los usuarios.

La obra, en la que se viene trabajando desde el año pasado con la estación abierta, implica la intervención completa de la estación: accesos, los dos vestíbulos, escaleras y andén central, y apunta a garantizar una mejor circulación al transformar la estación en un espacio más cómodo, ordenado y con mayor iluminación.

#Subte | Línea D: Estación Tribunales cerrada por obras de renovación integral. — BA Subte (@basubte) March 2, 2026

En ese sentido, incluirá trabajos de impermeabilización, pintura, nuevo revestimiento metálico en paredes y cielorrasos para prevenir filtraciones, recambio de pisos, nuevas luces led, renovación de señalética, colocación de señalización braille en pasamanos y pórticos, y nuevo mobiliario en andén, como bancos, cestos y apoyos isquiáticos.

En cuanto a impermeabilización, se ejecutarán trabajos de inyección, tratamiento de juntas y utilización de productos de última generación.

Además, en materia de conservación patrimonial, se contempla la restauración de los murales ubicados en los tímpanos, una tarea que será llevada a cabo por restauradores profesionales y en consonancia con los lineamientos de la Dirección General de Patrimonio, Museos y Casco Histórico de la Ciudad de Buenos Aires y de la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos.

Cabe resñar que el Plan de Renovación Integral abarca un total de 48 estaciones y hasta el momento se pusieron en valor 17: Castro Barros, Lima, Loria, Acoyte y Río de Janeiro (Línea A), Uruguay, Pueyrredón, Pasteur-AMIA y Carlos Gardel (Línea B), San Martín (Línea C), Facultad de Medicina, Agüero, Bulnes, Scalabrini Ortiz, Plaza Italia y Palermo (Línea D), y Jujuy (Línea E). Además, se renovaron paradores del Premetro.

Al momento, tres estaciones continúan cerradas: Piedras y Congreso de la Línea A y Malabia de la Línea B, y el plan continuará en Medrano y Ángel Gallardo (Línea B), Lavalle e Independencia (Línea C), y General Urquiza y Entre Ríos (Línea E). También se encuentra en licitación la remodelación de Sáenz Peña, Alberti, Pasco (Línea A) y Dorrego (Línea B).