Gremiales | 2 mar 2026
“Salarios de miseria”
Por primera vez en la era Kicillof, hay paro docente en el inicio del ciclo lectivo
Seccionales de SUTEBA y delegados Multicolor, opositores a Roberto Baradel, suman 24 horas a la huelga nacional de CTERA convocada para este lunes. Exigen plan de lucha.
En el marco de un paro nacional de CTERA, docentes de la provincia de Buenos Aires paran este lunes y se movilizan al Congreso.
Luego de seis años de gestión de Axel Kicillof, es la primera vez que inicia el ciclo escolar con paro docente de 48 horas.
Seccionales de SUTEBA y delegados Multicolor, opositores a Roberto Baradel, con el respaldo de más de 5 mil docentes que impulsan paro el martes 3, suman 24 horas a la huelga nacional de CTERA, exigiendo “un plan de lucha”.
En este marco, Paula Arkerfeld, docente del SUTEBA Tigre, señaló que “la propuesta es de sólo 3 % de aumento, que equivale a $ 1000 por día. Esto obliga a miles de maestras a trabajar 2 o 3 cargos, y seguir endeudadas para pagar los servicios básicos”.
En similar tono se pronunció Nathalia Gonzalez Seligra, educadora en La Matanza: “A la crisis economica, que golpea a nuestros estudiantes y sus familias, debemos responder con una lucha común. Por eso impulsamos una campaña contra el cierre de Fate y contra todos los despidos”.
Finalmente, María Diaz Reck, docente en La Plata, agregó que “el malestar por los ataques de los gobiernos a la educación pública sigue creciendo. Planteamos un camino para pelear por lo nuestro, desde abajo. Tenemos que recuperar nuestro sindicato para la lucha”.