Una verdadera tragedia evitable sucedió en las últimas horas en Quilmes donde un hombre murió degollado luego de impactar contra una cuerda que cruzaba la calle y que había sido puesta allí para impedir la circulación por la realización de un corso.

Todo ocurrió este sábado alrededor de las 19 horas sobre la avenida 12 de Octubre, entre las calles 392 y 393 de Quilmes Oeste, en el mencionado distrito del Conurbano bonaerense sur, donde una cámara de seguridad tomó la tremenda secuencia.

En las imágenes se observa que en ningún momento el hombre observa la soga, de hecho se topa con ella sin atinar a tocar el freno: lo más gravoso es que, debido a la altura en la que estaba colocada, la misma le impactó en la garganta, provocando su inmediato deceso.

😔 Motociclista muere degollado tras toparse con una soga que cortaba una calle en Quilmes



🎦 La soga había sido colocada por el desarrollo de un corso.



🚔 El Municipio desconocía la situación y la cuerda no tenía ninguna señalización que la hiciera visible.… pic.twitter.com/7pnbYyjXih — ANDigital (@ANDigitalOK) March 2, 2026

La víctima de este fatídico suceso es Federico Martínez, un hombre de 36 años de edad que viajaba con uno de sus cinco hijos, de apenas 11 años y que de modo milagroso no sufrió mayores heridas más que las provocadas por la caída abrupta de la motocicleta: ambos volvían de pescar en la ribera del Río de la Plata y tenían su casco colocado.

Es que si bien los vecinos se comunicaron con el 911, y una ambulancia llegó con rapidez al lugar, la zona del impacto –el cuello, que le provocó una gran pérdida de sangre– sumado a la velocidad en la que circulaban, acabaron letales.

Vale decir que en el lugar iba a realizarse el denominado “Fabucorso”, una celebración del carnaval que se haría este sábado por la noche, y que por razones obvias terminó siendo suspendido.

El caso está siendo investigado por la UFI Nº 9 del Departamento Judicial Quilmes, desde donde se caratuló la causa como “homicidio culposo”, pero siguen investigando eventuales responsabilidades.