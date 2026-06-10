Una docena de carreras con buena salida laboral en este complejo 2026

Una compañía de talento líder a nivel global presentó la selección de carreras con buenas perspectivas de salida laboral y salarios competitivos para quienes están definiendo qué estudiar o en qué especializarse este año.

Ingeniería; Marketing Digital; Enfermería; Programación; Data Science y Analítica de Datos; Logística y Supply Chain; Ciencias de la Computación; Energías Renovables; Negocios Digitales; Economía y Finanzas; Biotecnología; y Ecología y Ciencias Ambientales, son algunas de las áreas que sobresalen por la creciente demanda de profesionales y la evolución de las habilidades requeridas por el mercado laboral argentino.

Elegir una carrera o área de estudio plantea preguntas clave: ¿Tendré buenas chances de salida laboral? ¿A qué oportunidades de empleos me permitirá acceder mi carrera? ¿Qué trabajos son compatibles con mí elección de formación?, son apenas algunas de las primeras dudas en aparecer.

Aunque las disciplinas vinculadas a la tecnología siguen teniendo gran protagonismo, también existen áreas tradicionales y emergentes que combinan buenas perspectivas de remuneración con posibilidades de crecimiento profesional sostenido.

“La vocación, los intereses y la afinidad con las disciplinas elegidas son fundamentales a la hora de definir que estudiar, pero también es clave evaluar la demanda laboral a futuro que tiene una profesión o área de estudios, así como mantener una mirada flexible, ya que la formación de grado es solo el punto de partida del proceso de aprendizaje continuo que hoy es indispensable para sostener la empleabilidad y el desarrollo de una trayectoria profesional sólida”, afirmó Andrea Avila, CEO de Randstad para Argentina, Chile, México y Uruguay.

Según los especialistas en reclutamiento y gestión de talento de Randstad, estas son las carreras y disciplinas con mayor proyección y demanda laboral en Argentina para 2026:

1. Ingeniería

Todas las ramas de la ingeniería presentan alta empleabilidad en organizaciones de distintos sectores. Más allá de la especialización, los ingenieros son particularmente demandados por su aporte para la mejora de la eficiencia, la reducción de costos, la gestión de proyectos y la optimización de recursos, lo que les da una gran versatilidad en el mercado laboral.

2. Marketing Digital

La transformación digital consolidó la necesidad de profesionales capaces de diseñar estrategias de posicionamiento en el canal online, integrando creatividad y análisis de datos para potenciar la visibilidad, el impacto y la performance de las marcas en entornos digitales.

3. Enfermería

Una carrera con demanda sostenida, que en Argentina se traduce en pleno empleo en hospitales, clínicas, servicios de salud y empresas, reflejando la necesidad constante de formación de profesionales capacitados en las diferentes especializaciones de enfermería.

4. Programación

Las carreras relacionadas con el desarrollo de software y programación continúan liderando la demanda en perfiles de tecnología. El descalce entre la oferta y demanda de este tipo de perfiles, en especial con seniority, siguen posicionando a esta disciplina como una de las más atractivas y estratégicas para el desarrollo profesional.

5. Data Science y Analítica de Datos

La interpretación de grandes volúmenes de información es cada vez más relevante en las empresas, a partir del rol que tienen hoy los datos en la toma de decisiones estratégicas. Profesionales en Data Science, Business Intelligence y analítica avanzada son cada vez más requeridos en empresas y organizaciones de diferentes sectores y tamaños.

6. Logística y Supply Chain

La expansión del comercio electrónico y el rol central de la logística en la economía digital hacen que la formación en gestión de procesos de almacenamiento, despacho y distribución sea un campo de desarrollo profesional cada vez más demandado por empresas de todos los sectores.

7. Ciencias de la Computación

Abarcando una variedad de campos, desde la inteligencia artificial hasta la ciberseguridad y la analítica de datos, está disciplina de base está impulsada por el crecimiento de la digitalización y la automatización en todos los sectores, traccionando la demanda de especialistas con buena formación.

8. Energías Renovables

La transición hacia modelos sostenibles impulsa la demanda de especialistas en gestión de energías limpias, eficiencia energética y proyectos con impacto ambiental positivo, un área de desarrollo profesional en constante crecimiento en Argentina.

9. Negocios Digitales

Esta nueva disciplina impulsa la formación de profesionales que integran conocimientos tecnológicos con visión estratégica y gestión empresarial, capaces de impulsar la innovación y optimizar procesos de negocio en entornos digitales en diversos sectores y mercados verticales.

10. Economía y Finanzas

En un contexto de alta volatilidad económica en el sector financiero, la gestión eficiente de riesgos, inversiones y estrategias económico financieras es clave para la sostenibilidad y rentabilidad de las empresas. Además, la digitalización del sector está impulsando la búsqueda de perfiles con conocimientos en tecnología financiera (FinTech), blockchain y automatización de procesos contables y financieros.

11. Biotecnología

Con aplicaciones en salud, industria, agricultura y pharma, esta disciplina requiere profesionales con formación en Biología, Química, Ingeniería y Biomedicina, preparados para responder a nuevas demandas de habilidades laborales que cruzan el campo científico con el tecnológico.

12. Ecología y Ciencias Ambientales

Con foco en el análisis de la relación entre los organismos y su ambiente, estas áreas de estudios están ganando protagonismo a partir de las iniciativas de conservación, sostenibilidad y soluciones al impacto humano en los ecosistemas y remediación del cambio climático.

“El mercado laboral está en constante transformación y la velocidad del cambio tecnológico hace que las habilidades deban actualizarse de manera permanente. Más que elegir una carrera para toda la vida, la clave para la empleabilidad a futuro pasa por desarrollar la capacidad de aprender a aprender e incorporar la disposición para adaptarse y reinventarse a lo largo de toda la trayectoria laboral”, completó Avila.