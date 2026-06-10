Jorge Macri: “La Ciudad del caos, del desorden y del vale todo se terminó”

En su mensaje de apertura de las 29ª sesiones ordinarias en la Legislatura porteña, el jefe de Gobierno Jorge Macri ratificó que seguirá trabajando para garantizar el orden público, el cumplimiento de la ley y proteger la vida y la propiedad privada en cada cuadra de la Ciudad.

El alcalde insistió en la importancia de impedir que la gente se instale en la calle. “Vivir en la calle no es algo positivo, no es humano”, enfatizó, para luego recordar que la Ciudad tiene un amplio servicio de asistencia y 50 paradores que son espacios de acompañamiento y reinserción.

“La Ciudad del caos, del desorden y del vale todo se terminó. La inmensa mayoría de los porteños sigue eligiendo más libertad y más orden”, acotó.

🗣️ @JorgeMacri: “La Ciudad del caos, del desorden y del vale todo se terminó”



🏛️ El jefe de Gobierno ratificó en la apertura de sesiones su “compromiso con el orden y la seguridad”.



💬 También pidió consenso para disuadir a las personas que rechazan la ayuda para salir de la… pic.twitter.com/zfC8vtEGlu — ANDigital (@ANDigitalOK) March 2, 2026

Así las cosas, dijo que va “a luchar sin descanso contra los enemigos de un estilo de vida, el estilo de vida de los porteños que queremos vivir tranquilos, con progreso y en paz. No queremos vivir como en lo peor del conurbano”.

“No queremos ser rehenes de nadie, ni de los que cortan la calle, ni de los piquetes, ni de los que invaden veredas o plazas, ni de los delincuentes. Acá ya no hay espacio para minorías violentas que rompen las reglas de convivencia”, exhortó.

Liberamos la Ciudad de manteros. pic.twitter.com/PT5YS9tL1j — Jorge Macri (@jorgemacri) March 2, 2026

Acto seguido, el referente PRO le planteó a la Legislatura la necesidad de llegar a un consenso “sobre algo que es fundamental para garantizar la convivencia pacífica de todos los porteños: vivir en la calle no es algo positivo, no es humano”.

Y explicó que la Ciudad hace un gran esfuerzo para que todos los días más de 16 mil personas no duerman en la calle: con asistencias habitacionales y una red de 50 Centros de Inclusión Social que son un verdadero espacio de acompañamiento y reinserción.

En ese sentido, detalló que en 2025 abrieron 12 nuevos Centros y se fortaleció la Red de Atención. También se está desarrollando una experiencia de Casas que abordan salud mental y adicciones junto a Bloomberg Philanthropies, con un equipo interdisciplinario disponible las 24 horas. Ya hay 4 y se van a hacer 15 Casas más con capacidad para 800 personas que hoy necesitan este tipo de acompañamiento.

Luego ponderó que se redujo un 90 % los casos de chicos en calle. Hoy, 384 chicos que están en los paradores de familia ya comenzaron esta semana las clases. 840 adultos están terminando sus estudios primarios y secundarios. Y 153 personas están recibiendo tratamiento para salir del círculo vicioso del consumo, recuperar su salud y empezar un proceso real de reinserción.

Recordó que en la Ciudad hay 1.800 personas que no aceptan ayuda, la gran mayoría con problemas de adicciones y de salud mental.

“Necesitamos que no puedan rechazar la ayuda. No se trata de perseguirlos como si fueran criminales ni de llevarlos detenidos. Lo que queremos es rescatarlos. Y necesitamos una herramienta para salvarlos a ellos y cuidar también al resto de la sociedad”, completó.

También le reclamó a la Provincia que cumpla su parte porque una ley la obliga a tener paradores y el dato es claro: 7 de cada 10 personas que están en la calle vienen del Conurbano. “Por eso le pedimos al gobernador Axel Kicillof que se haga cargo. Este no es un problema para mirar para otro lado”, afirmó.

En su discurso expuso los logros de su gestión, detalló las obras y planes en curso y planteó sus objetivos para 2026. Explicó que es responsabilidad de la Ciudad “generar las condiciones para que el privado crezca e invierta; para que pueda competir, agregar valor y generar empleo”. Y explicó que tiene una administración con orden fiscal y el menor nivel de deuda de los últimos 12 años.

Como eje saliente, destacó las “decisiones determinantes para cambiar la vida de la Ciudad, darle un nuevo rumbo a la gestión, poner fin al accionar de minorías violentas y restablecer las normas de convivencia”, como ser “el fin de los piquetes, los acampes y la liberación del espacio público; el respeto de la propiedad privada con la recuperación de más de 600 viviendas usurpadas; el cierre de los 40 comedores fantasma; el cambio educativo en serio y la prioridad de atención para los porteños en los hospitales”, entre otras.

Decidimos darles prioridad a los porteños y que los extranjeros paguen cuando se atienden en un hospital de la Ciudad. pic.twitter.com/chwAp6boLP

— Jorge Macri (@jorgemacri) March 2, 2026

Durante su mensaje a los legisladores Jorge Macri señaló que los vecinos ya conocen cuál es la matriz de esta gestión: “Los porteños ya nos conocen. Cuando gobernamos, hacemos y cambiamos con método y planificación. Saben que lo que decimos, sucede”.

Tras marcar que “bajamos todos los delitos en la Ciudad”, hizo hincapié en que ya está en marcha la licitación nacional e internacional de la Línea F, la primera nueva línea de Subte en más de 25 años, y se trabaja en la construcción de la primera línea del TramBus 100 % eléctrica que usará semáforos predictivos e integra su boleto a la red de subtes.

Acto seguido, aseveró que “la Ciudad va hacia una movilidad como motor de desarrollo urbano, conectividad y calidad de vida. Ya funciona la primera flota de buses 100 % eléctricos y silenciosos desde el Casco Histórico a la Terminal de Cruceros. Y se están instalando puntos de carga para vehículos eléctricos particulares”.

En salud pública, consignó que “la Ciudad consolidó un salto histórico: además de 500 obras en hospitales, incorporó tecnología de punta –desde cirugías con realidad aumentada en el Pirovano hasta el acelerador lineal del Marie Curie–, amplió un 3 0% la oferta de turnos y subieron de 23 a 30 millones las prestaciones anuales. Se hicieron un 25 % más de cirugías: son más de 62 mil en total”.

Por otra parte, Jorge Macri les pidió a los legisladores que aprueben la Ley ‘Antitrapitos’ para terminar con las extorsiones a los vecinos en la vía pública: “Que quede claro: no piden ayuda; extorsionan y amenazan, y eso es un delito”.

Tenemos que terminar con la mafia de los trapitos. pic.twitter.com/Nyb1VKebKX

— Jorge Macri (@jorgemacri) March 2, 2026

Y otro proyecto que es fundamental para el orden público es la Ley de Vandalismo (“Rompe Paga”). Hoy destruir bienes públicos es apenas una contravención y el Jefe de Gobierno sostiene que debe tener consecuencias penales.

“En esta Ciudad hacemos cumplir la ley para que los vecinos puedan vivir con orden y en libertad. Eso significa: una Ciudad ordenada y segura para ser disfrutada, la mejor ciudad para vivir, estudiar, invertir o visitar. Una Ciudad mejor conectada para que ahorres tiempo y te muevas más rápido. Una Ciudad que lidera la educación del futuro y la innovación, para potenciar el talento, la creatividad y la excelencia de nuestro capital humano”, enumeró.

No vamos a mirar para otro lado. Gobernar es tomar decisiones incómodas. pic.twitter.com/6rFVyoD0O0

— Jorge Macri (@jorgemacri) March 2, 2026

Y completó: “Una Ciudad con el mejor sistema de salud público del país, para cuidar la vida, desde el momento de su gestación hasta su desenlace final. Una Ciudad donde la cultura genera identidad y trabajo, y nos hace sentir orgullo de lo que somos. Así es nuestra Ciudad y vamos a seguir trabajando todos los días para que Buenos Aires siga siendo la ciudad más linda del mundo”.

