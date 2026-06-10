El regreso de Peperino Pomoro: “La Apocalipsis existe”

Fabio Alberti vuelve a los escenarios con La Apocalipsis existe, un show completamente nuevo que se presentará a partir del 12 de abril, todos los domingos de abril a las 22 horas en el Teatro Picadero de la Ciudad de Buenos Aires.

La producción está a cargo de Giuliano Bacchi y marca el regreso en formato teatral de uno de los personajes más icónicos de la televisión argentina.

Hablar de Fabio Alberti es hablar de un capítulo fundamental del humor nacional. Su participación en Cha Cha Cha convirtió a Peperino Pomoro en una figura de culto, celebrada por generaciones y aún vigente en la memoria colectiva.

Ese universo delirante, que combinó absurdo, irreverencia y sátira religiosa, vuelve ahora con una propuesta escénica nunca antes vista.

En La Apocalipsis existe, Alberti pone nuevamente su cuerpo al servicio de Peperino Pomoro, quien anuncia con solemnidad y desparpajo que el fin —o al menos su versión— ya está entre nosotros.

Con su lenguaje propio, citas imposibles y una liturgia desbordada de humor, el espectáculo convoca a los “congregoridianos” a sumergirse en una experiencia teatral donde la risa será la gran protagonista.

El show retoma y amplía el imaginario peperianal con personajes y referencias que atraviesan el universo creado por Alberti, que ya forman parte de esa mitología humorística. Todo en clave de sátira, juego escénico y una interacción permanente con el público.

Con una impronta que mezcla parodia, crítica y desmesura, La Apocalipsis existe propone una celebración del absurdo en estado puro. Un espectáculo pensado para quienes crecieron con Cha Cha Cha y también para nuevas generaciones que descubren el humor de Alberti en formato teatral.

Las entradas se encuentran a la venta a través de Plateanet y en la boletería de la sala, Pasaje Enrique Santos Discépolo 1857.