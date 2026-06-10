La CGT fue a la Justicia para declare “inconstitucional” la reforma laboral

La Confederación General del Trabajo (CGT) formalizó este lunes la presentación ante la Justicia para que declare la “inconstitucionalidad” de la reforma laboral.

Se trata de una acción que la central obrera había adelantado antes de la sanción de la ley de modernización laboral en el Senado.

Con una manifestación frente al Palacio de Tribunales, la cúpula cegetista advirtió por la vulneración de “derechos”.

“Es falso que esta ley persiga el aumento de empleo y la puesta en blanco de trabajadores informales”, advirtió la CGT a través de un comunicado.

Y convocó a “resistir y rechazar por todos los medios la reforma regresiva y perniciosa”.