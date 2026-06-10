Cae el apoyo a Milei en redes: Perdió 4 millones de likes en dos años

Un informe de la Consultora Tendencias arrojó un desplome de las adhesiones al presidente Javier Milei en redes sociales.

Luego del furioso discurso en la Asamblea Legislativa, donde apostó a la confrontación con el kirchnerismo y ensayó una alocución de barricada, el relevamiento mostró que el desempeño ese Milei en redes se encuentra en claro descenso.

“La performance de los posteos de Milei en redes sigue decreciendo. Si en 2024, en su primera apertura de sesiones acumulaba más de 4,5 millones de likes, esa cifra se redujo a 1 millón en 2025 y a menos de 0,5 millones ahora”, precisó el estudio.

1⃣ Javier Milei: fuerte caída a su apoyo en redes



La performance de los posteos de Milei en redes sigue decreciendo. Si en 2024, en su primera apertura de sesiones acumulaba más de 4,5 millones de likes, esa cifra se redujo a 1 millón en 2025 y a menos de 0,5 millones ahora. pic.twitter.com/XSo3islwQx — TendenciasConsultora (@Tendencias_Cons) March 2, 2026

Asimismo, la tendencia exhibe que en materia política, “puede significar un achicamiento del núcleo duro que apoya a La Libertad Avanza”.

En tanto, las redes sociales de Patricia Bullrich, ahora deja del bloque oficialista en el Senado, se convirtieron en las más activas dentro del oficialismo.

El sondeo también analizó los perfiles de los legisladores opositores a quienes Milei cuestionó el último domingo en el Congreso.

En la izquierda prevalece gracias a la figura de la diputada Myriam Bregman -Milei la tildó “chilindrina troska”-, consolidada por sus intervenciones durante el debate del Presupuesto 2026.

Su foto en el recinto de la Cámara baja con el cartel “Milei, gatito mimoso de Trump”, fue uno los posteos más destacados.

Por el contrario, el perfil del diputado kirchnerista Juan Grabois -desde los palcos le gritaron “chorro” y Milei avaló la acusación- muestra una baja en las interacciones.