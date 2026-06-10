Le dio una patada voladora a una mujer en Vicente López para robarle la mochila: Detenido

Un hecho de extrema e irracional violencia sucedió en las últimas horas en Vicente López donde un hombre atacó con una patada voladora y por la espalda a una mujer mientras caminaba por la calle con el único fin de robarle lo que llevaba en su mochila.

El criminal ataque ocurrió el miércoles de la semana pasada a las 5.30 horas en la esquina de Segundo Agüero y Roque Sáenz Peña de la localidad de Munro, en el mencionado distrito del Conurbano bonaerense norte, y toda la secuencia fue captada por una cámara de seguridad del lugar.

En las imágenes se observa a la mujer, de 40 años de edad, caminando por la calle y a un hombre que comienza a seguirla desde una distancia prudencial, hasta que toma valor, gana velocidad y la embiste con su pierna por la espalda, provocándole un fuerte golpe con el pavimento.

🦵🏽 Un hombre atacó con una patada voladora y por la espalda a una mujer mientras caminaba por Vicente López con el único fin de robarle lo que llevaba en su mochila.



🎦 El criminal ataque, ocurrido el miércoles de la semana pasada a las 5.30 horas en la esquina de las calles… pic.twitter.com/eVJD7nFHEm — ANDigital (@ANDigitalOK) March 2, 2026

Tras la caída –inesperada y brutal, porque pegó su rostro con el pavimento– el delincuente buscó la mochila de inmediato, zamarreó a la mujer porque aún la llevaba colgada de sus hombros, y tomó lo que consideró de valor, para finalmente huir: un par de auriculares y una botella térmica de agua fue su botín.

Radicada la denuncia en la Comisaría Tercera de Munro, la causa recayó en la UFI descentralizada de Vicente López Oeste, a cargo del fiscal Gastón Larramendi, quien rápidamente identificó al sujeto y ordenó dos allanamientos de urgencia en el barrio Borges, donde la policía dio con él.

Tan rápido lo identificaron porque se trata de José David Torres, un hombre de 31 años y con un frondoso prontuario: ya fue condenado en cuatro oportunidades, en 2018, 2019, 2023 y el pasado 25 de febrero de 2026.

A favor de él es que en todo los casos las condenas fueron menores, de menos de un año, por tratarse de hechos de robos simples y hurtos. Veremos qué depara su futuro.