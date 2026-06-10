“Hay otro camino”, el mensaje de Kicillof en la Legislatura

Axel Kicillof cargó duramente contra las políticas nacionales que impone la administración de Javier Milei, con una Argentina sumida en una “profunda crisis” y con un rumbo económico que muestra su “fracaso”, y resaltó que “hay otro camino” al subrayar: “No estamos condenados a este modelo”.

“El desafío no es narrar el daño, sino ofrecer una salida y demostrar que no hay que resignarse, que existe una alternativa mejor que debe ser productiva, federal y bien nacional”, expuso el gobernador bonaerense al encabezar la apertura del 154° período de Sesiones Ordinarias en la Legislatura bonaerense.

Durante su discurso ante la Asamblea Legislativa, y en tren de críticas al modelo libertario, Kicillof habló del cierre de empresas “en todas las ramas”, del “aumento de los despidos” y explicó además que “los salarios no alcanzan”; por lo que concluyó que “la enorme mayoría de los argentinos la está pasando cada vez peor”.

🏛️ “Hay otro camino”, el mensaje de Axel Kicillof en la Legislatura bonaerense



🫵🏽 Como lo hace habitualmente, pero esta vez al encabezar la apertura del 154° período de Sesiones Ordinarias, el gobernador sentó una clara postura opositora a las políticas de Javier Milei.



💬 “El… pic.twitter.com/ATaz2uMIo5 — ANDigital (@ANDigitalOK) March 2, 2026

“Aspiran a destruir al Estado porque apuntan a un modelo de primarización productiva y precarización laboral, en el que no haya más lugar para la clase media. Este no es un ajuste más, es una disputa por el tipo de país que aspiramos a ser: si seguimos seis años más por este rumbo, la Argentina corre el riesgo de perder sus rasgos productivos y culturales más destacados como país”, indicó luego.

Tras reiterar que la motosierra se usó para “reducir las jubilaciones, la obra pública, los programas sociales y las transferencias a las provincias”, concluyó que se trata de “deserción y abandono” de las responsabilidades básicas del Estado: “Si no erradicamos esta zoncera, la Argentina no tiene destino”.

“La resignación es el triunfo cultural y psicológico de este plan económico. Lo primero que tenemos que recuperar es el orgullo y la convicción de que esta tragedia no es inevitable, de que esta realidad se puede cambiar”, agregó el mandatario, e indicó que “desde hace dos años la provincia de Buenos Aires está sometida a un ataque inédito producto de la asfixia financiera a la que nos somete el Gobierno nacional: nos han quitado 15 billones de pesos, equivalentes a un tercio de nuestro presupuesto”.

Dijo que pese a eso, “la Provincia no se detuvo: con responsabilidad, planificación y sensibilidad, gobernamos para seguir abriendo centros de salud, haciendo obras y sumando patrulleros”.

🏛️ “Hay otro camino”, el mensaje de Axel Kicillof en la Legislatura bonaerense



🫵🏽 Como lo hace habitualmente, pero esta vez al encabezar la apertura del 154° período de Sesiones Ordinarias, el gobernador sentó una clara postura opositora a las políticas de Javier Milei.



💬 “El… pic.twitter.com/BmNmVsJy7H — ANDigital (@ANDigitalOK) March 3, 2026

En el discurso también hubo lugar para abordar el paro de 24 horas que los sindicatos docentes desarrollaron en el territorio en descontento con el aumento salarial propuesta por la Provincia: “Hoy se está realizando un paro nacional docente para reclamar contra las políticas de desfinanciamiento de la educación: en 16 provincias no han comenzado las clases. Por nuestra parte, seguimos poniendo todo lo que está a nuestro alcance para sostener la educación pública, gratuita y de calidad”.

“A pesar de nuestro esfuerzo, ninguna provincia se salva si el país se hunde, no existe un gobierno provincial que por sí solo pueda reemplazar a un Estado nacional que deserta y desintegra: lo digo con toda claridad, es necesario cambiar el rumbo nacional”, en un claro mensaje al electorado de cara a las elecciones generales del año próximo.

Y cerró: “Todos los que queremos terminar con esta sociedad rota, evitar un país fallido, una Argentina de pocos ganadores y muchísimos perdedores, tenemos que sumar fuerzas. Desde la Provincia de Buenos Aires, invito a que trabajemos juntos por una Argentina que no se arrodille, que no se entregue, que no se rinda y que no se divida. Una Argentina que vuelva a creer en sí misma”.