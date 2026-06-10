Kicillof mencionó a Mirtha Legrand pero no a Cristina y tensionó aún más con el kirchnerismo

Una de las apostillas que dejó el discurso del gobernador Axel Kicillof en la Asamblea Legislativa fue la omisión por completo de Cristina Fernández de Kirchner.

A diferencia de anteriores discursos en la Cámara de Diputados bonaerense, donde llegó a condenar la persecución judicial a la expresidenta, en esta ocasión no le dedicó ni una sola palabra a su exjefa política.

Una hora y media duró la alocución del mandatario provincial, pera las referencias hacia CFK brillaron por su ausencia. Una demostración de la interna que atraviesa a fuego al peronismo.

🏛️ Axel Kicillof mencionó a Mirtha Legrand pero no a Cristina Kirchner y tensionó aún más con el kirchnerismo



🗣️ El gobernador omitió por completo a la expresidenta en su discurso de apertura de sesiones.



🫵🏽 Llegó a citar a la diva de los almuerzos, pero no hizo referencia a… pic.twitter.com/FUku1TnYfb — ANDigital (@ANDigitalOK) March 3, 2026

Lo paradójico es que Kicillof citó otros nombres, incluso habló de Mirtha Legrand. Al cuestionar el modelo económico del presidente Javier Milei, se hizo eco de una crítica de los almuerzos.

“Desde Paolo Rocca a Cavallo, desde Mirtha Legrand a Melconian, todos le están señalando al Presidente lo evidente: la Argentina no va bien”, apuntó Kicillof en el comienzo de su alocución.

En el kirchnerismo generó malestar la omisión de su líder y, si bien no hubo declaraciones públicas que blanquearan la bronca, distintos legisladores lo dejaron trascender a través de las redes sociales.

Tal fue el caso de la diputada quilmeña Mayra Mendoza, quien realizó una publicación sobre la apertura del 154° período ordinario de sesiones, pero no mencionó a Kicillof. Ni siquiera lo mostró en fotos.