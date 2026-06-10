miércoles 10 de junio de 2026 - Edición Nº4463

Política | 2 mar 2026

Asamblea Legislativa

Kicillof mencionó a Mirtha Legrand pero no a Cristina y tensionó aún más con el kirchnerismo

El gobernador omitió por completo a la expresidenta en su discurso de apertua de sesiones. Llegó a citar a la diva de los almuerzos, pero no hizo referencia a CFK y su situación judicial. Fuerte malestar en La Cámpora.

Verónica Magario y Axel Kicillof.
TAGS: AXEL KICILLOF, CRISTINA FERNANDEZ DE KIRCHNER, MIRTHA LEGRAND

Una de las apostillas que dejó el discurso del gobernador Axel Kicillof en la Asamblea Legislativa fue la omisión por completo de Cristina Fernández de Kirchner.

A diferencia de anteriores discursos en la Cámara de Diputados bonaerense, donde llegó a condenar la persecución judicial a la expresidenta, en esta ocasión no le dedicó ni una sola palabra a su exjefa política.

Una hora y media duró la alocución del mandatario provincial, pera las referencias hacia CFK brillaron por su ausencia. Una demostración de la interna que atraviesa a fuego al peronismo.

Lo paradójico es que Kicillof citó otros nombres, incluso habló de Mirtha Legrand. Al cuestionar el modelo económico del presidente Javier Milei, se hizo eco de una crítica de los almuerzos.

“Desde Paolo Rocca a Cavallo, desde Mirtha Legrand a Melconian, todos le están señalando al Presidente lo evidente: la Argentina no va bien”, apuntó Kicillof en el comienzo de su alocución.

En el kirchnerismo generó malestar la omisión de su líder y, si bien no hubo declaraciones públicas que blanquearan la bronca, distintos legisladores lo dejaron trascender a través de las redes sociales.

Tal fue el caso de la diputada quilmeña Mayra Mendoza, quien realizó una publicación sobre la apertura del 154° período ordinario de sesiones, pero no mencionó a Kicillof. Ni siquiera lo mostró en fotos.

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