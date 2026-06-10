IOMA estuvo ausente en el discurso de Kicillof y la oposición salió al cruce

El gobernador bonaerense Axel Kicillof focalizó su discurso de la Asamblea Legislativa en cuatro grandes ejes, uno de los la salud pública en la provincia.

En detalle, repasó el despliegue de la Provincia cuando estalló la pandemia, y apeló a la confrontación permanente con el gobierno de Javier Milei, aunque no habló de IOMA.

La obra social de los bonaerenses estuvo ausente en la alocución del mandatario provincial, y desde la oposición dejaron pasar la omisión.

Kicillof no hablo de IOMA, la obra social de la provincia de Buenos Aires que debe decenas de miles de millones y está quebrada.



Presentamos un proyecto junto a TODA la oposición que busca suspender el pago de pauta oficial y usar esa plata para cancelar la deuda de IOMA.



En… pic.twitter.com/FiJ9zbHPLQ — Agustín Romo (@agustinromm) March 2, 2026

“En 2025, Kicillof gastó $ 57.565 millones en pauta oficial, repartido solo por el Ministerio de Comunicación Pública. En 2026, esa plata debería usarse para cancelar la deuda del IOMA, no para la campaña presidencial”, arremetió el diputado de La Libertad Avanza, Agustín Romo.

Es ese sentido, Romo recordó que días atrás la oposición en su conjunto presentó un proyecto para suspender el pago de la pauta y con esos recursos “cancelar deuda” del IOMA.

La defensa de la salud pública no puede ser solo un discurso contra el ajuste nacional. También requiere ordenar la obra social más grande de la Provincia, garantizar prestaciones reales y transparentar la gestión. IOMA es responsabilidad exclusiva del gobierno bonaerense, y allí… — Diego R Garciarena (@dgarciarena) March 2, 2026

También alzó la voz el jefe de la bancada UCR – Cambio Federal, Diego Garciarena. “La defensa de la salud pública no puede ser solo un discurso contra el ajuste nacional. IOMA es responsabilidad exclusiva del Gobierno provincial”, puntualizó el legislador impulsor del proyecto que busca declarar la autarquía de la obra social.

Por su parte, la diputada de la bancada UCR – Unión Cívica Radical, Priscila Minnaard, señaló que “Kicillof habló del derecho a la salud, pero no hizo una sola mención a IOMA y las falencias de la obra social”.

Kicillof habló del derecho a la salud, pero no hizo una sola mención a #IOMA y las falencias de la obra social.



Las soluciones para los afiliados no llegan, tampoco para los prestadores.



Las coberturas son incompletas y las respuestas resultan insuficientes#AsambleaLegislativa pic.twitter.com/N8mtpvUjqr — Priscila Minnaard (@PriscilaMinn) March 2, 2026

“Las soluciones para los afiliados no llegan, tampoco para los prestadores. Las coberturas son incompletas y las respuestas resultan insuficientes”, apuntó Minnaard.