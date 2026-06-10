Una plaza semi vacía y escasa militancia para escuchar a Kicillof: La otra cara de la Asamblea Legislativa

Desde la mañana del lunes, la Plaza San Martín había sido acondicionada para que el gobernador Axel Kicillof cruzara por la alfombra roja desde Calle 6 hasta la Cámara de Diputados y cumpliera con el protocolo de la Asamblea Legislativa.

Sin embargo, y a diferencia de otras aperturas de sesiones, la concurrencia distó de ser masiva.

Las imágenes oficiales con el plano acotado mostraban al gobernador tomándose fotos con militantes, mientras caminaba junto a su esposa Soledad Querilhac.

Pero la escena real era diferente. Apenas un puñado de columnas del Movimiento Derecho al Futuro –la agrupación que ideó Kicillof para disputarle poder la kirchnerismo- y bombos que resonaron por pocos minutos, lejos de la liturgia peronista.

Ni siquiera se montó un escenario sobre la plaza para que Kicillof le hablara a la militancia una vez finalizada la apertura de sesiones.

De hecho, apenas terminó el discurso de Kicillof, el tránsito en el centro platense volvió rápidamente a la normalidad.