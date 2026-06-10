La discapacidad, olvidada: nueva movilización al Ministerio de Salud

El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad se moviliza este jueves, a las 10.30 horas, al Ministerio de Salud de la Nación junto al Sindicato de Choferes Particulares, ante el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad.

Del mismo modo, protestarán ante las demoras inadmisibles en los pagos de Incluir Salud y PAMI, que ponen en riesgo la continuidad de las prestaciones y vulneran derechos.

“A la fecha, los pagos correspondientes a Incluir Salud y PAMI continúan registrando demoras inadmisibles, colocando a los prestadores en una situación crítica y poniendo en riesgo la continuidad de las prestaciones”, explicaron.

❓ ¿El @PAMI_org_ar se suma a la asfixia del sistema de discapacidad?



🚩 El último pago recibido corresponde a noviembre de 2025.



⚠️ La situación es crítica:

– El lunes 2 de marzo hay que pagar sueldos.

– Muchas instituciones dependen de los pagos de PAMI y de Incluir Salud. pic.twitter.com/gDcDSgGEMC — Foro Permanente Discapacidad (@PermanenteForo) February 25, 2026

Asimismo, dieron cuenta que “esta situación impacta de manera directa en las personas con discapacidad, cuyos derechos se ven vulnerados ante la falta de respuestas y de políticas públicas activas que garanticen el funcionamiento del sistema de apoyos”.

“No se trata de un reclamo sectorial. Se trata de la defensa de un sistema esencial que sostiene la atención, los apoyos y la calidad de vida de miles de personas en todo el país”, completó el Foro, al convocar “a familias, prestadores, trabajadoras y trabajadores, y a toda la comunidad a acompañar esta movilización”.

“La emergencia es ahora. Sin políticas públicas activas, el sistema colapsa”, sentenciaron.