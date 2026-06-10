El senador nacional de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, aseguró que “la carne vacuna argentina es la más barata del mundo” y desdramatizó la caída del consumo a niveles históricos.

Haciendo foco en el supuesto bajo precio, planteó que “eso hizo que la actividad ganadera quedara diezmada, que no hayamos podido crecer en ganadería y de hecho, durante el kirchnerismo perdimos diez millones de cabezas”.

El también productor agrocupario evaluó que “hoy nos parecemos un poquito más a la normalidad mundial”.

“¿Qué es lo que más se come en el mundo? Primero pescado, después pollo, después cerdo y el vacuno es un verdadero lujo. Bueno, hoy en Argentina estamos recomponiendo stock de a muy poquito. Y eso es lo que hoy cuesta en este hábito de haber comido tanto tiempo mucha carne vacuna”, analizó Paoltroni en declaraciones a Radio La Red.

Luego consignó que, al contrario de lo sucedido en Brasil, país que “triplicó la cantidad de vacas”, Argentina “tiene menos vacas casi que en 1960″.

🤔 Bien nutrido senador libertario aclaró que “el lomo va a ser para pocos, como una Ferrari”



🏛️ El parlamentario oficialista y productor agropecuario, Francisco Paoltroni, justificó la caída en la ingesta de carne.



💬 Aclaró que el precio y el consumo están yendo “hacia la… pic.twitter.com/xYklD1YJPs — ANDigital (@ANDigitalOK) March 3, 2026

“Eso fue por todas las restricciones que le pusieron: cierre de exportaciones, todo tipo de desdoblamiento cambiario, retenciones”, enumeró el parlamentario oficialista.

Asimismo, manifestó que los cortes parrilleros tradicionales argentinos como vacío, matambre y costilla no son los preferidos en el exterior, mientras que a nivel global “un ojo de bife es un lujo”.

“Si vos toda la vida anduviste en Ferrari, sin saber que era un lujo y sí, te puede doler un poco. Pero andar en Ferrari es un lujo. Bueno, comer ojo de bife en el mundo es un lujo. Desde hace ochenta años en la Argentina”, bramó.

Y sentenció: “El lomo va a ser para pocos como en cualquier lugar del mundo, porque la Ferrari también es para pocos. Si no, volvemos a lo mismo de siempre, la felicidad del pueblo y terminaste con 50 % de pobreza”.

Finalmente, se refirió al “costo” de “este hábito de haber comido tanto tiempo mucha carne vacuna”.

“¿Pero a costa de qué? A costa de tener una provincia pobre en Formosa, donde la actividad por excelencia es la ganadería”, ejemplificó el senador.

De todos modos, aseveró que en Argentina se está yendo a una “normalidad” en la actividad agropecuaria.

“¿Cuáles son los desafíos de la ganadería? Aumentar la producción. Aumentar la producción significa más empleo, más ingreso de divisas y más barato los cortes que tienen preferencia argentina ¿Qué quiere decir? Cuanto más kilos de carne produzcamos, vamos a poder exportar más los cortes caros y abaratar más los cortes internos”, cerró.