miércoles 10 de junio de 2026 - Edición Nº4463

Política | 3 mar 2026

“Lujo”

Bien nutrido senador libertario aclaró que “el lomo va a ser para pocos, como una Ferrari”

El parlamentario oficialista y productor agropecuario, Francisco Paoltroni, justificó la caída en la ingesta de carne y aclaró que el precio y el consumo están yendo “hacia la normalidad”.

Francisco Paoltroni.
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El senador nacional de La Libertad Avanza, Francisco Paoltroni, aseguró que “la carne vacuna argentina es la más barata del mundo” y desdramatizó la caída del consumo a niveles históricos.

Haciendo foco en el supuesto bajo precio, planteó que “eso hizo que la actividad ganadera quedara diezmada, que no hayamos podido crecer en ganadería y de hecho, durante el kirchnerismo perdimos diez millones de cabezas”.

El también productor agrocupario evaluó que “hoy nos parecemos un poquito más a la normalidad mundial”.

“¿Qué es lo que más se come en el mundo? Primero pescado, después pollo, después cerdo y el vacuno es un verdadero lujo. Bueno, hoy en Argentina estamos recomponiendo stock de a muy poquito. Y eso es lo que hoy cuesta en este hábito de haber comido tanto tiempo mucha carne vacuna”, analizó Paoltroni en declaraciones a Radio La Red.

Luego consignó que, al contrario de lo sucedido en Brasil, país que “triplicó la cantidad de vacas”, Argentina  “tiene menos vacas casi que en 1960″.

“Eso fue por todas las restricciones que le pusieron: cierre de exportaciones, todo tipo de desdoblamiento cambiario, retenciones”, enumeró el parlamentario oficialista.

Asimismo, manifestó que los cortes parrilleros tradicionales argentinos como vacío, matambre y costilla no son los preferidos en el exterior, mientras que a nivel global “un ojo de bife es un lujo”.

Si vos toda la vida anduviste en Ferrari, sin saber que era un lujo y sí, te puede doler un poco. Pero andar en Ferrari es un lujo. Bueno, comer ojo de bife en el mundo es un lujo. Desde hace ochenta años en la Argentina”, bramó.

Y sentenció: “El lomo va a ser para pocos como en cualquier lugar del mundo, porque la Ferrari también es para pocos. Si no, volvemos a lo mismo de siempre, la felicidad del pueblo y terminaste con 50 % de pobreza”.

Finalmente, se refirió al “costo” de “este hábito de haber comido tanto tiempo mucha carne vacuna”.

“¿Pero a costa de qué? A costa de tener una provincia pobre en Formosa, donde la actividad por excelencia es la ganadería”, ejemplificó el senador.

De todos modos, aseveró que en Argentina se está yendo a una “normalidad” en la actividad agropecuaria.

“¿Cuáles son los desafíos de la ganadería? Aumentar la producción. Aumentar la producción significa más empleo, más ingreso de divisas y más barato los cortes que tienen preferencia argentina ¿Qué quiere decir? Cuanto más kilos de carne produzcamos, vamos a poder exportar más los cortes caros y abaratar más los cortes internos”, cerró.

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