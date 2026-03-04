107 Faunos abre el ciclo de acústicos en la terraza del Pasaje Dardo Rocha

La terraza de calle 49 del Centro Municipal de las Artes Pasaje Dardo Rocha de La Plata será escenario de una serie de shows acústicos en vivo organizados por Radio Ciudad FM 93.3 y la Secretaría de Cultura durante las cuatro semanas de marzo.

Las presentaciones se realizarán los miércoles y/o jueves desde las 19 horas en la explanada sobre calle 49 entre 6 y 7, donde distintas bandas locales compartirán su música con entrada libre y gratuita en pleno centro platense.

El ciclo comenzará este miércoles 4 con la participación de 107 Faunos, que previamente brindará una entrevista en vivo en la emisora municipal durante la que conversará sobre su recorrido y sus proyectos actuales.

Los encuentros se enmarcan en Sintonía Emergente, el espacio de Radio Ciudad dedicado a la difusión de artistas locales y regionales, que el año pasado contó con la participación de referentes como El Tío Valen y la ‘Negra’ Buggiani.