“La salud de los enfermos”, cuentazo de Cortázar que llega al teatro

El 15 de marzo a las 18 horas estrena La salud de los enfermos, de Julio Cortázar, llevado por primera vez al teatro en su versión original. Será con dirección de Leandro Cóccaro, en el Teatro del Pueblo.

Uno de los más grandes autores de la literatura argentina reconocido mundialmente llega a los escenarios con este texto que formó parte de Todos los fuegos el fuego, cuarto libro de cuentos del escritor publicado en 1966 cuando se cumplen 60 años de aquella primera edición.

En la salud de los enfermos Cortázar pone sobre la mesa la relación siempre compleja entre la pérdida y el criterio de realidad.

Ante una madre enferma los miembros de la familia deciden ocultarle un hecho doloroso. En la obra, el autor juega con los conceptos de verdad, realidad y ficción para preguntarnos: ¿Quiénes producen esa ficción? ¿Los familiares para con la madre? ¿o es la madre quien sostiene esa ficción hacia el resto de la familia? ¿Quién necesita la ficción para soportar lo indecible/insoportable?

“Enamorado de la obra de Cortázar desde mi adolescencia, este cuento en particular me conmovió muchísimo por su cercanía con mi propia historia familiar. La salud de los enfermos me interpela directamente en relación con los vínculos familiares retratados por el escritor”, comenta Cóccaro.

La puesta recupera el texto literario de Cortázar y lo convierte en un contundente hecho teatral donde ficción y realidad dialogan permanentemente invitando al público a ingresar a esa casa, que a la vez es un artificio, para ser parte de una familia que intenta ser feliz a pesar de todo.

El espacio, la iluminación y el trabajo sonoro construyen una comedia dramática que crea una ficción dentro de otra ficción que envuelve a los miembros de la familia y los aleja de la realidad.

¿Se puede engañar a otro sin engañarse a uno mismo? ¿Cuál es la realidad? ¿Hay realidad no ficcionada? son sólo algunas de las preguntas que quedarán resonando en el espectador.

Las funciones serán los domingos de marzo y abril, siempre a las 18 horas, con localidades a $ 24.000 disponibles en Alternativa Teatral y en la boletería de la sala, Lavalle 3636.

Actúan: Gabriel Schapiro, Cecilia Cósero, Paula Thie, Edgardo Marchiori y Martha Sosa Quintana, en tanto que la música original en escena es de Michel Gaudín.

Vale mencionar que el presente espectáculo cuenta con la autorización de representación del texto de Julio Cortázar otorgado por SACD de Francia gestionados a través de ARGENTORES.