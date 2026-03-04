La Otra Jugada: todo lo que se juega en el fútbol, también fuera de la cancha

En un contexto donde el consumo de fútbol migra cada vez más al streaming y a los formatos conversacionales, emerge La Otra Jugada (LOJ), un nuevo magazine diario que propone contar el fútbol desde un lugar distinto: no solo lo que pasa durante los 90 minutos, sino todo lo que sucede alrededor del juego.

El proyecto nace con una identidad propia y una visión a largo plazo, desarrollado en coproducción con Picado TV quienes alojan el programa para potenciar este nuevo actor en el ecosistema futbolero digital.

LOJ combina periodismo, análisis y entretenimiento, con foco en internas dirigenciales, mercado de pases, el detrás de escena del VAR, el negocio del fútbol y la cultura de redes sociales.

El programa adopta un formato de magazine diario en vivo, secciones fijas, participación activa de la audiencia y una lógica pensada tanto para el consumo en directo como para la generación de clips nativos para redes sociales. La propuesta combina periodismo, opinión argumentada y recursos creativos que buscan diferenciarse del panel clásico.

La mesa de La Otra Jugada está liderada por Juan ‘El Vasco’ Gorrochategui en la conducción, quien coordina a un equipo de panelistas que aportan diversidad de perfiles y especialidades: Mauro Palacios, Fede Taccone, Pablo Lafourcade, Guillermo ‘Chaleco’ Vetere, Santi Waddle, Juanpi Reynoso, Maki Tomasini y Santi Paz.

Detrás de la arquitectura editorial y el ritmo del programa se encuentra Agustina Peñalva, quien asume el rol de coproductora de LOJ.

Con una sólida trayectoria en el medio, Peñalva es la pieza central en la definición de la identidad del programa, el tono editorial y el fortalecimiento del vínculo con la audiencia, asegurando que el contenido mantenga su relevancia en un mercado altamente competitivo.

LOJ apunta a una audiencia de 18-45 años integrada por hinchas, usuarios intensivos de redes y público que busca análisis con información y contexto, en un tono picante pero responsable.

En un ecosistema donde el vivo conversacional gana terreno, el proyecto busca consolidarse como un espacio de referencia para entender el fútbol como industria y fenómeno cultural.

La Otra Jugada se transmite de lunes a viernes de 12 a 14 horas a través del canal de YouTube con réplicas en X y TikTok.

“En el corto plazo, el objetivo es consolidar identidad, fortalecer la comunidad y posicionarse como un espacio de referencia para entender el fútbol más allá del resultado. Porque el fútbol ya no se juega solo en la cancha. También se juega afuera. Y ahí está La Otra Jugada”, resumen los mentores del stream.