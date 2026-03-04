Munidos con una cuchilla de carnicero, dos motochorros robaron en las últimas horas en un kiosco de La Plata y amenazaron a un cliente con cortarle la garganta.

El violento hecho sucedió este lunes pasadas las 13 horas en un local ubicado en la esquina de la avenida 13 y la calle 33, en el casco urbano y a muy pocas cuadras del centro de la capital bonaerense, y una de las cámaras del local captó la secuencia.

En las imágenes se observa a un joven motociclista que entra al kiosco, pide algo y mientras ingresa a su teléfono para abonar desde una aplicación, un sujeto con casco y con una cuchilla de carnicero lo aborda desde atrás, le pone el arma blanca en el cuello y lo amenaza.

🔪 Roban en un kiosco de La Plata y le ponen una cuchilla en el cuello a un cliente



🎦 El violento hecho sucedió a plena luz del día y en un lugar muy cercano al centro de la ciudad.



🚔 En un rápido accionar, la policía identificó y detuvo a los chorros, y les incautó lo… pic.twitter.com/pR15VHAVEj — ANDigital (@ANDigitalOK) March 3, 2026

Acto seguido, un cómplice aparece en escena y lo obliga al empleado a entregar la recaudación, atados de cigarrillos, chocolates y todo lo que encuentran de valor a su paso, incluido el celular del cliente.

Cuando terminan su raid, escapan con el botín, pero ante la denuncia al 911 y un rápido accionar de los agentes de la Comisaría Segunda de La Plata, ambos sujetos fueron rápidamente identificados y detenidos, al tiempo que se logró recuperar la mayor parte del botín.

Las detenciones de los sujetos –vale decir que ambos cuentan con antecedentes penales– se dieron en la calle 529, entre 18 y 19, y en calle 18, entre 528 y 529, en la localidad de Tolosa: fueron identificados con las iniciales HDG, de 20 años de edad, y JPM, de 38.

Los dos quedaron a disposición de la UFI Nº 15 del Departamento Judicial La Plata, a cargo de la fiscal Cecilia Corfield, quien caratuló la causa como “por el delito de robo agravado por el uso de arma”.