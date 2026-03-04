El presidente de YPF negó “cimbronazos” en el precio local

Al calor de la estampida del petróleo por el conflicto en Medio Oriente, el presidente de YPF, Horacio Marín, aseguró que “no va a haber cimbronazos” en el valor al consumidor de las naftas y el gasoil que comercializa la petrolera de mayoría estatal.

“No hay que actuar con pánico en estos escenarios”, explicó el empresario, pese al máximo histórico en años del petróleo.

En ese sentido, puntualizó que “en YPF, no vemos el precio del petróleo en el día. Lo que hacemos es tener un promedio, entonces cuando hay precios del petróleo que duran muy poco, no afecta al precio de los combustibles” y “es mejor mantener los precios constantes”.

Horacio Marín, Presidente de YPF, pasó por #Vilouta910 con @pviloutaoficial y habló sobre las consecuencias del conflicto en Medio Oriente en el precio de la nafta.



🎧 AM 910

📱APP: La Red

🖥️ https://t.co/AuI07f8u0b

▶️YouTube: Radio La Red pic.twitter.com/0gEWGka93Q — Radio La Red - AM 910 📻 (@radiolared) March 3, 2026

“No habrá cimbronazos con los precios de las naftas. Nosotros tomamos decisiones tranquilas frente a estas situaciones”, enfatizó en declaraciones a Radio La Red.

Acto seguido, puso de relieve que “lo que está afectando en estos días es el estrecho de Ormuz. Por ese paso se exportan 15 millones de barriles de petróleo. El 15 % del consumo mundial pasa por ese estrecho. Es una ruptura a la oferta lo que genera aumento de precios”.

Finalmente, reconoció que si el precio del barril Brent continúa al alza, el valor del litro de nafta y gasoil se verá afectado, pero se trasladará “muy de a poco”, por lo que “hay que esperar el desenlace de la guerra”.